SoundHound AI è una delle società più discusse del settore intelligenza artificiale applicata alla voce, nonostante dimensioni ancora contenute rispetto ai colossi del comparto. Con una capitalizzazione intorno ai 4,5 miliardi di dollari, il titolo continua però a generare un volume di scambi altissimo, segno di un forte interesse speculativo e strategico da parte degli investitori. Negli ultimi dodici mesi il prezzo dell’azione è sceso di circa 38%, ma sullo sfondo resta una crescita operativa che non passa inosservata.

Il nome di SoundHound ha iniziato a circolare con forza nel 2024, quando Nvidia ha rivelato di aver detenuto una partecipazione nella società durante una fase privata di finanziamento. Anche se quella quota è stata poi venduta, il collegamento con uno dei leader mondiali dei chip per l’IA ha contribuito a posizionare SoundHound come una realtà credibile in un mercato in piena espansione.

Cosa fa davvero SoundHound AI

Il cuore dell’azienda è una piattaforma di intelligenza artificiale vocale in grado di ascoltare, interpretare e agire in tempo reale. Il sistema è progettato per essere integrato in auto, ristoranti, app di commercio vocale, dispositivi smart e persino in strumenti interni per le aziende, come l’accesso vocale a manuali e procedure di formazione.

Dal punto di vista tecnologico, SoundHound ha costruito una piattaforma compatibile con i principali modelli linguistici avanzati, inclusi quelli di OpenAI, Anthropic e Mistral, e vanta oltre 400 brevetti, una barriera competitiva non trascurabile in un settore dove la proprietà intellettuale fa la differenza.

Uno dei prodotti chiave è Polaris, il sistema di riconoscimento vocale e automazione omnicanale che consente a un’azienda di gestire ordini, chiamate, kiosk, messaggi e comandi vocali attraverso un’unica infrastruttura. Questo è particolarmente rilevante per il settore della ristorazione, dove SoundHound è già presente con marchi come White Castle, Chipotle e Five Guys.

Clienti globali e nuovi mercati

SoundHound non lavora solo con ristoranti. L’azienda dichiara di avere contratti con 7 delle 10 maggiori istituzioni finanziarie globali, oltre a clienti nei settori sanità, assicurazioni, energia e fitness. Di recente ha anche firmato un accordo con un grande gruppo cinese per integrare la propria Chat AI in milioni di dispositivi smart, con una prima diffusione prevista nel mercato indiano.

Questa diversificazione è cruciale perché amplia il mercato potenziale e riduce la dipendenza da un singolo settore, rendendo il modello di business più robusto nel medio termine.

Perché il titolo è sceso nonostante la crescita

A prima vista, una società che cresce rapidamente e opera in uno dei settori più promettenti del mondo dovrebbe essere premiata in Borsa. E in effetti, guardando agli ultimi tre anni, SoundHound ha registrato un rialzo di oltre 900%. Tuttavia, nell’ultimo anno il titolo ha subito una correzione importante.

Il motivo principale è legato alle perdite elevate. Nel terzo trimestre l’azienda ha registrato ricavi record per 42 milioni di dollari, in aumento del 68% su base annua, ma ha anche riportato una perdita netta superiore ai 100 milioni di dollari. I costi di data center, lo sviluppo tecnologico e le acquisizioni pesano molto sul conto economico.

La dirigenza prevede però che il fatturato annuo si collochi tra 165 e 180 milioni di dollari e che le perdite operative si riducano drasticamente nel breve periodo. Inoltre, le sinergie derivanti dalle acquisizioni dovrebbero generare circa 20 milioni di dollari l’anno a partire dal 2026, migliorando sensibilmente i margini.

L’IA agentica e il potenziale del 2026

All’inizio del 2026 SoundHound ha presentato una nuova piattaforma di IA agentica, capace non solo di rispondere a comandi vocali, ma anche di eseguire azioni complesse come controllare email, modificare appuntamenti, prenotare voli e ristoranti. Questo tipo di tecnologia porta l’azienda in una fascia più alta del mercato dell’IA, dove il valore per cliente e i margini possono essere molto più elevati.

Se SoundHound riuscirà a contenere le perdite e a trasformare la crescita dei ricavi in avvicinamento alla redditività, il titolo potrebbe tornare ad attirare flussi di capitale importanti nel corso del 2026.

In sintesi, SoundHound AI resta una scommessa ad alto rischio ma ad alto potenziale. La tecnologia è solida, la base clienti è in espansione e il mercato dell’intelligenza artificiale vocale è solo all’inizio della sua curva di adozione. Il vero nodo per gli investitori non è la qualità del prodotto, ma la capacità dell’azienda di trasformare l’innovazione in profitti sostenibili.

