Stretto di Hormuz - BorsaInside.com

La tensione nello Stretto di Hormuz continua a crescere e i mercati energetici reagiscono immediatamente. Uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta è stato infatti classificato dal settore dello shipping internazionale come “zona di operazioni belliche”, un passaggio che sta già avendo effetti concreti sul commercio globale e sui prezzi del petrolio.

Il clima di forte instabilità nasce dall’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha spinto molte compagnie di navigazione a sospendere le rotte nell’area. Il risultato è un traffico marittimo quasi azzerato in un corridoio da cui transitano ogni giorno enormi quantità di petrolio e gas diretti verso Europa, Asia e resto del mondo.

Traffico navale quasi fermo: centinaia di navi bloccate

Secondo le informazioni raccolte dal Joint Marine Information Center, l’attività nello stretto è scesa a livelli minimi. L’analisi dei segnali di navigazione mostra che nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo due transiti commerciali, entrambi di navi cargo e non di petroliere.

Il quadro conferma una situazione di quasi totale paralisi del traffico commerciale. Le principali organizzazioni marittime parlano apertamente di “pausa temporanea quasi completa delle rotte di routine”.

La decisione di classificare l’area come zona di guerra è arrivata dopo un confronto tra compagnie di navigazione e sindacati del settore. Alla base della scelta ci sono soprattutto:

il rischio crescente per gli equipaggi civili

il numero sempre più elevato di imbarcazioni bloccate nella regione

La zona interessata non riguarda solo lo stretto, ma anche il Golfo Persico e il Golfo di Oman, ampliando così l’area critica per il commercio globale.

Navi per oltre 25 miliardi di dollari ferme nello stretto

L’impatto economico della situazione è già enorme. La Lloyd’s Market Association di Londra stima che le imbarcazioni attualmente ferme nella regione abbiano un valore superiore ai 25 miliardi di dollari.

A bordo delle navi coinvolte ci sono migliaia di persone. Secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):

circa 20.000 marittimi risultano bloccati nella zona

risultano bloccati nella zona oltre 15.000 passeggeri di navi da crociera si trovano nell’area del Golfo

Il blocco di uno dei principali snodi energetici del mondo solleva timori immediati sull’approvvigionamento globale di petrolio e gas.

Il petrolio reagisce: Brent verso 85 dollari

La tensione nello stretto si riflette subito sui mercati delle materie prime. Le quotazioni del Brent hanno raggiunto 85,48 dollari al barile, il livello più alto dalla fine di giugno 2024. Anche il WTI americano è salito fino a 81,45 dollari.

Il rialzo arriva dopo una breve fase di calo nelle contrattazioni asiatiche, quando i prezzi erano scesi di circa il 2,5% grazie alle speranze che Washington potesse intervenire per contenere l’aumento dei costi energetici legati al conflitto.

Nonostante l’incertezza, il mercato del petrolio sta mostrando una certa capacità di resistenza. Secondo Naoki Fujiwara, senior fund manager di Shinkin Asset Management, gli investitori restano cauti ma non si aspettano necessariamente una guerra lunga.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il rischio petrolio a 100 dollari

Gli analisti però avvertono che la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Per Goldman Sachs, uno scenario in cui il prezzo del Brent superi quota 100 dollari non è da escludere se il blocco dello stretto dovesse durare diverse settimane.

Molto dipenderà dalla durata del conflitto. Come sottolinea Marco Oviedo, strategist di XP Investimentos, il punto chiave è capire se l’escalation durerà pochi giorni oppure si trasformerà in una crisi prolungata.

Per ora l’ipotesi prevalente nei mercati resta quella di un conflitto limitato nel tempo. Tuttavia il rifiuto dell’Iran di fare passi indietro continua ad alimentare la tensione geopolitica.

Inflazione e mercati globali sotto pressione

Un eventuale shock energetico potrebbe avere effetti molto più ampi dell’aumento del prezzo del petrolio. Gli analisti avvertono che le conseguenze potrebbero estendersi a diversi settori dell’economia globale.

Secondo Bloomberg, l’impatto potrebbe riflettersi su:

inflazione globale , a causa dell’aumento dei costi energetici

, a causa dell’aumento dei costi energetici prezzi alimentari , influenzati anche dal rincaro dei fertilizzanti

, influenzati anche dal rincaro dei fertilizzanti commercio internazionale, rallentato dalle tensioni geopolitiche

Queste dinamiche potrebbero mettere sotto pressione soprattutto i mercati emergenti e le obbligazioni globali.

Nel frattempo gli investitori guardano con attenzione ai dati macroeconomici americani. Oggi è atteso il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti relativo a febbraio, che dovrebbe mostrare un rallentamento nelle nuove assunzioni rispetto al dato particolarmente forte di gennaio, con un tasso di disoccupazione stabile.

Secondo gli analisti di JP Morgan, dati solidi sul mercato del lavoro potrebbero aiutare a sostenere la fiducia degli investitori in un momento in cui l’aumento dei prezzi dell’energia sta già alimentando nuove aspettative di inflazione.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.