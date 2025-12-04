9 Previsioni 2026 - BorsaInside.com

Ogni fine anno abbondano analisi e scenari su cosa potrebbe accadere sui mercati globali. La maggior parte segue logiche prudenti, proiezioni economiche lineari e tendenze già visibili. Poi esiste un altro filone: quello delle “Previsioni Oltraggiose”, un esercizio di immaginazione informata che BG Saxo ripropone puntualmente. Non hanno la pretesa di anticipare il futuro, ma di spingere a ragionare su eventi improbabili ma potenzialmente dirompenti, i cosiddetti “cigni neri”.

Il 2026, secondo questa visione alternativa, potrebbe essere un anno capace di ribaltare equilibri, abitudini e narrative consolidate. Ecco le nove ipotesi più sconvolgenti.

1. L’Italia monetizza una parte delle sue riserve auree

Tra le idee più provocatorie compare un possibile cambio di paradigma per il nostro Paese: l’Italia potrebbe decidere di mettere a frutto una quota delle gigantesche riserve d’oro nazionali, le terze al mondo, trasformandole in un fondo sovrano pubblico-privato destinato a investimenti strategici.

Sarebbe una svolta epocale, con impatti su debito pubblico, credibilità internazionale e modello economico. Un’iniziativa mai tentata, che romperebbe un tabù radicato nella politica italiana.

2. La Cina introduce uno yuan garantito dall’oro

Sul fronte internazionale, una mossa capace di riscrivere gli equilibri monetari: Pechino potrebbe lanciare una nuova versione dello yuan ancorata all’oro, pensata per conquistare il favore dei Paesi emergenti stanchi dell’egemonia del dollaro.

Un’ipotesi ancora lontana, ma in linea con l’obiettivo cinese di aumentare la propria influenza finanziaria globale.

3. Un’IA diventa CEO di una grande azienda

La tecnologia continua a spingere oltre i confini del possibile. Nel 2026 una grande corporation potrebbe nominare un sistema di intelligenza artificiale come amministratore delegato, affidandogli analisi dei dati, strategie di mercato e decisioni operative.

Molti processi aziendali sono già guidati da algoritmi: il passo successivo sarebbe sostituire la direzione con un’entità digitale che ottimizza costi, logistica, prezzi e produzione, lasciando all’uomo solo la supervisione finale.

4. L’era degli “AI janitors”: bisogna ripulire le infrastrutture digitali

Un’altra previsione riguarda i rischi dell’automazione spinta. Errori accumulati in anni di IA non supervisionate potrebbero portare a:

problemi industriali

contabilità errata

instabilità nei mercati

dataset corrotti o opachi

Da qui nascerebbe una nuova figura professionale: gli “AI janitors”, esperti incaricati di bonificare, riparare e mettere in sicurezza sistemi compromessi. Un mercato enorme per cybersecurity, auditing e consulenza tecnologica.

5. SpaceX arriva in borsa con un’IPO da record

L’ipotetivo debutto di SpaceX sui mercati finanziari sarebbe un terremoto per Wall Street: una quotazione capace di attirare capitali mai visti e di trasformare il settore spaziale nel nuovo eldorado degli investitori.

Satelliti, orbite, infrastrutture lunari: si aprirebbe una competizione globale su un mercato completamente nuovo.

6. Un computer quantistico manda in crisi la crittografia globale

Tra gli scenari più destabilizzanti c’è quello del quantum shock: un supercomputer quantistico riesce finalmente a violare gli attuali standard crittografici.

Gli effetti sarebbero immediati:

crollo delle criptovalute

blocco dei prelievi sugli exchange

panico sulla sicurezza bancaria

ritorno a oro e contanti come beni rifugio

Governi e aziende dovrebbero aggiornare in poche settimane ciò che normalmente richiederebbe anni.

7. Taylor Swift e Travis Kelce si sposano e cambia l’economia dei consumi

Sembra pop, ma ha basi reali: un eventuale matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce all’inizio del 2026 potrebbe diventare un evento culturale globale, capace di influenzare comportamenti sociali e consumi.

La previsione immagina:

un aumento dei matrimoni

un piccolo baby boom

una riscoperta della vita offline

una crescita per settori come casa, viaggi, fai-da-te e lusso

Meno social, più mondo reale: le big tech vedrebbero calare l’engagement digitale.

8. Midterm USA 2026 senza caos: nasce una commissione bipartisan

In un contesto spesso dominato da tensioni politiche, questa previsione ipotizza elezioni di metà mandato pacifiche e con una crescente presenza di elettori indipendenti. Il risultato sarebbe la creazione di una commissione nazionale per ridisegnare i distretti elettorali in modo più equo.

Un clima politico meno tossico e una fiducia rinnovata nelle istituzioni rappresenterebbero un cambio di rotta per gli Stati Uniti.

9. I farmaci anti-obesità arrivano anche agli animali domestici

Il mondo dei GLP-1, i farmaci che hanno rivoluzionato il trattamento dell’obesità umana, potrebbe estendersi anche al settore veterinario. L’introduzione di pillole per cani e gatti ridisegnerebbe l’intero ecosistema del pet food e del benessere animale.

Un nuovo mercato da miliardi per pharma e healthcare, con conseguenze anche su industria alimentare e ristorazione.

Quando le “previsioni oltraggiose” si sono avverate

Per quanto possano sembrare improbabili, alcune visioni di BG Saxo negli anni si sono rivelate anticipatrici. Nel 2023, l’idea che un Paese potesse vietare la produzione di carne entro il 2030 sembrava una provocazione: pochi mesi dopo, alla COP28, l’ONU ha inserito la riduzione del consumo di carne tra le strategie climatiche principali.

Un altro esempio risale al 2013: la previsione di un forte calo dell’oro sotto i 1.200 dollari l’oncia fu inizialmente derisa. Poi avvenne esattamente quanto previsto.

La storia insegna che ciò che oggi sembra impossibile può diventare la normalità di domani.

