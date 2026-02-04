Tesla - BorsaInside.com

Il 2026 si apre con segnali contrastanti per Tesla, ma il mercato cinese torna a essere uno dei protagonisti assoluti della strategia globale dell’azienda. A gennaio il colosso dell’auto elettrica ha consegnato 69.129 veicoli nel Paese, registrando una crescita del 9,3% su base annua. Si tratta del terzo mese consecutivo di aumento delle vendite, un dato significativo in un contesto sempre più competitivo e dominato da marchi locali in forte espansione.

Questo risultato assume ancora più valore considerando che Tesla sta affrontando una progressiva riduzione della propria quota di mercato sia in Asia sia in Europa. Il rafforzamento delle vendite in Cina dimostra quindi la capacità dell’azienda di difendere la propria posizione in uno dei mercati più importanti per la mobilità elettrica.

Produzione di Shanghai in calo rispetto a dicembre

Se il confronto annuale mostra segnali positivi, l’analisi mensile racconta una storia diversa. Le consegne complessive dei modelli Model 3 e Model Y prodotti a Shanghai, comprese le esportazioni verso Europa e altri mercati, risultano in calo del 28,9% rispetto a dicembre. Il dato evidenzia una normalizzazione dopo il picco di fine anno, periodo storicamente caratterizzato da volumi molto elevati.

Nel corso del 2025 la quota di Tesla nel mercato cinese dei veicoli elettrici è scesa all’8%, rispetto al 10% dell’anno precedente. Nonostante ciò, dicembre aveva segnato un record assoluto con 93.843 unità consegnate, confermando la centralità dello stabilimento di Shanghai nella strategia globale del gruppo.

Incentivi finanziari e guerra dei prezzi nel mercato cinese

Per sostenere la domanda, Tesla ha introdotto un piano di finanziamento agevolato fino a sette anni dedicato agli acquirenti di Model 3 e Model Y. La mossa ha immediatamente innescato la reazione dei produttori locali, tra cui Li Auto, Xiaomi e Xpeng, che hanno lanciato iniziative simili.

Questa dinamica conferma come il mercato cinese sia oggi il terreno principale della competizione tra i costruttori di veicoli elettrici. La strategia degli incentivi sta diventando una leva fondamentale per attrarre nuovi clienti e difendere le quote di mercato.

Segnali positivi dall’Italia in controtendenza rispetto all’Europa

Mentre l’Europa mostra dati complessivamente negativi per Tesla, l’Italia rappresenta una sorpresa positiva. A gennaio le immatricolazioni sono cresciute del 74,75% su base mensile, raggiungendo 713 unità.

Un risultato in netto contrasto con il trend europeo, dove si registrano cali del 20,2% a dicembre e del 26,9% su base annua. Il mercato italiano si conferma quindi uno dei più dinamici per il marchio, con un interesse crescente verso la mobilità elettrica.

L’effetto Musk: SpaceX acquisisce xAI e accende le aspettative

Il panorama si arricchisce con un’operazione che ha attirato l’attenzione degli investitori: SpaceX ha acquisito xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk nel 2023. La nuova realtà raggiunge una valutazione stimata di 1.250 miliardi di dollari, diventando la più grande società non quotata al mondo.

L’operazione arriva mentre SpaceX valuta una possibile IPO e riaccende il dibattito sulla convergenza tra le aziende guidate da Musk. Secondo diversi analisti, l’integrazione tra energia, mobilità e intelligenza artificiale potrebbe generare sinergie significative nel lungo periodo.

In particolare, la crescita della guida autonoma viene vista come un fattore destinato a trasformare radicalmente il settore automobilistico, riducendo la domanda di veicoli privati e ridefinendo il modello di business dell’intera industria.

Target price e previsioni degli analisti su Tesla

Le stime di Wall Street mostrano uno scenario prudente per il titolo Tesla nei prossimi dodici mesi. Il prezzo obiettivo medio si colloca a 401,93 dollari, rispetto ai 421 dollari della chiusura più recente.

Le previsioni risultano molto ampie:

Stima minima: 225,28 dollari

Stima massima: 600 dollari

Queste valutazioni evidenziano l’elevato livello di incertezza che circonda il titolo. Gli analisti sottolineano come le indicazioni sui prezzi siano spesso divergenti e invitano gli investitori a concentrarsi soprattutto sui fondamentali dell’azienda.

Crescita degli utili e valutazioni elevate

Le aspettative sugli utili restano positive. Le previsioni indicano un utile per azione di 2,12 dollari nel 2026, con una crescita fino a 3 dollari nel 2027. Nonostante questo miglioramento, il titolo continua a essere valutato a multipli molto elevati, superiori a 100 volte gli utili stimati a due anni.

Tesla può contare su una base di investitori estremamente fedele e su aspettative di crescita già incorporate nel prezzo. Questo suggerisce che gran parte del potenziale rialzo potrebbe essere già riflesso nelle quotazioni attuali, lasciando spazio a movimenti futuri fortemente legati alle prospettive tecnologiche e strategiche dell’azienda.

