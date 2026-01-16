The Alta Group ha diffuso il nuovo report 2026 Insights, un’analisi che mette in evidenza come l’adozione tecnologica e i trend di investimento stiano cambiando in modo concreto il settore dell’equipment finance, cioè il finanziamento legato a macchinari, attrezzature e beni strumentali. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale dell’azienda, il documento mostra come banche, società captive e lessor indipendenti stiano aggiornando le proprie strategie per adattarsi a un mercato in evoluzione, dove la tecnologia non è più un supporto secondario ma una leva competitiva.

Nel report, i due elementi considerati più determinanti per il 2026 sono l’uso crescente dell’intelligenza artificiale (AI) e il cambiamento delle priorità nelle spese in conto capitale, ovvero il modo in cui le aziende stanno decidendo dove investire e quali asset finanziare. Questa trasformazione ha un impatto diretto sui modelli di business degli operatori del settore, che devono rispondere a nuove esigenze legate alle classi di asset emergenti, alla richiesta di finanziamenti per infrastrutture tecnologiche e alla nascita di formule di ricavo più moderne.

Uno dei punti più importanti introdotti nel report è Alta Pulsepoint, una nuova sezione definita come una vera e propria “mappa di calore” pensata per individuare rapidamente sia i rischi sia le opportunità di crescita all’interno del mercato. L’obiettivo di Alta Pulsepoint è fornire uno strumento immediato, utile a capire a colpo d’occhio dove il settore sta mostrando segnali di maggiore pressione e dove, invece, si aprono spazi interessanti per nuovi volumi e nuove tipologie di finanziamento.

All’interno del documento vengono evidenziati anche i cambiamenti che stanno avvenendo sul fronte del finanziamento tecnologico, con particolare attenzione alle apparecchiature per i data center e a nuovi modelli basati su servizi, come le soluzioni “intelligence-as-a-service”. In altre parole, non si finanziano più soltanto beni fisici nel senso tradizionale, ma cresce l’interesse per asset e infrastrutture collegati direttamente all’economia digitale, aprendo la strada a flussi di ricavo differenti rispetto al passato.

Secondo Valerie L. Gerard, Co-CEO di The Alta Group, l’AI sta cambiando status: non è più relegata a sperimentazioni isolate o progetti pilota, ma sta diventando un componente operativo stabile e integrato nei processi delle aziende di equipment finance. La dirigente ha sottolineato che questa transizione sta migliorando aspetti fondamentali come la valutazione del credito, l’efficienza operativa e, più in generale, la competitività in un contesto definito complesso e pieno di variabili da gestire con precisione.

Il report segnala anche che permangono fattori di pressione importanti, tra cui volatilità, tariffe e rischio di credito, elementi che continuano a influenzare la stabilità e le scelte strategiche degli operatori. Tuttavia, The Alta Group evidenzia come gli investimenti mirati in tecnologia, infrastrutture AI ed energia pulita possano rappresentare una strada concreta per rafforzare il posizionamento e affrontare i prossimi mesi con maggiore solidità.

In sintesi, la lettura proposta dal report 2026 Insights è chiara: per restare competitivi nel settore del finanziamento di beni strumentali non basta più gestire bene i prodotti tradizionali, ma serve una combinazione di agilità, disciplina e strategie sempre più orientate al controllo del credito. Il documento viene presentato proprio come una guida per i leader del settore, pensata per affrontare questa fase di trasformazione con un approccio strutturato e pragmatico, senza perdere di vista rischi e nuove opportunità.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.