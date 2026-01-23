Donald Trump (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

La settimana si chiude con un avvio sottotono per i principali listini europei. Le Borse del Vecchio Continente partono in territorio negativo, con Milano che scivola di circa mezzo punto percentuale, mentre Francoforte e Parigi provano a limitare i danni e a contenere la pressione in vendita. A Piazza Affari il clima resta fragile, soprattutto per via della debolezza del comparto bancario, mentre Fincantieri tenta un recupero dopo le recenti oscillazioni.

Trump torna a parlare di Iran e il mercato reagisce subito

Dopo le tensioni diplomatiche delle scorse settimane legate alla Groenlandia, Donald Trump riporta rapidamente l’attenzione su un altro nodo geopolitico ad altissimo impatto: l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti, rientrato da Davos, ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente acceso la speculazione sui mercati, parlando apertamente di una presenza militare in movimento e lasciando intendere che Washington stia aumentando la pressione nell’area.

Il risultato è stato quasi immediato: quando il rischio geopolitico sale, gli investitori corrono a coprirsi. In queste fasi, due asset diventano protagonisti assoluti: petrolio e oro. Da un lato, l’ipotesi di tensioni in Medio Oriente riaccende il timore di interruzioni della produzione o della logistica energetica, dall’altro cresce la domanda di beni rifugio per proteggersi dall’incertezza.

I prezzi del greggio si muovono così al rialzo: il Wti con scadenza marzo guadagna circa lo 0,76%, arrivando in area 59,81 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza sale dello 0,75% fino a 64,54 dollari. Parallelamente prosegue anche la spinta dell’oro, che continua a rafforzarsi e alimenta l’attenzione del mercato su livelli sempre più elevati, con l’obiettivo psicologico di quota 5.000 dollari l’oncia sempre più presente nella narrativa finanziaria.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Groenlandia: tregua sui dazi e accordo Nato sul tavolo

Nella seduta precedente, Wall Street aveva chiuso in rialzo anche grazie a un segnale distensivo arrivato dallo stesso Trump: il presidente ha infatti dichiarato che non intende introdurre dazi contro i Paesi europei in relazione alla questione Groenlandia, raffreddando temporaneamente un fronte che aveva creato nervosismo tra investitori e governi.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha confermato l’esistenza di un’intesa preliminare che prevederebbe una strategia più strutturata sull’isola artica: un piano che include la realizzazione di basi statunitensi, l’espansione dello scudo missilistico e un ruolo americano più marcato nello sfruttamento delle risorse naturali locali.

In parallelo, Washington continua a portare avanti il progetto denominato “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza. Un’iniziativa che, al momento, non convince pienamente alcuni Paesi europei: tra gli ultimi a non partecipare figurerebbe anche la Spagna, segnale di una convergenza internazionale ancora lontana dall’essere completa.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Intel affonda nell’after hours: stime sotto le attese e criticità produttive

Tra i temi più pesanti della giornata, spicca anche la brusca reazione del mercato su Intel, che ha registrato un crollo fino al 14% nelle contrattazioni dopo la chiusura di Wall Street. A innescare la discesa sono state le parole dell’amministratore delegato Lip-Bu Tan, che ha presentato una visione prudente sull’andamento dei prossimi mesi e, soprattutto, ha evidenziato difficoltà rilevanti nei processi produttivi dell’azienda.

Le indicazioni per il primo trimestre hanno deluso nettamente gli analisti, sia sul fronte dei ricavi sia su quello della redditività. Intel stima entrate comprese tra 11,7 e 12,7 miliardi di dollari, con utili praticamente azzerati, un segnale che il mercato ha letto come conferma di una fase complessa e ancora lontana da una normalizzazione.

Guardando ai numeri già pubblicati, nel quarto trimestre i ricavi sono diminuiti del 4,1% a quota 13,7 miliardi di dollari. L’utile, depurato da alcune componenti straordinarie, si è attestato a 15 centesimi per azione. Le attese medie di Wall Street erano inferiori sul margine ma puntavano a vendite più alte: circa 13,4 miliardi di dollari di fatturato e 9 centesimi per azione di utile, secondo i dati Bloomberg.

Il mix tra guidance prudente e criticità industriali ha quindi generato una correzione immediata, confermando quanto il settore tecnologico resti sensibile non solo ai risultati trimestrali, ma soprattutto alle prospettive future e alla capacità di eseguire piani industriali credibili in uno scenario competitivo sempre più aggressivo.

Broker consigliato (5/5) ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale Deposito minimo 0$ ✔️ Broker regolamentato Inizia ora Recensioni ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale

✓ Assistenza clienti in italiano

✓ Regime fiscale amministrato 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.