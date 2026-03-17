Robotaxi Uber - BorsaInside.com

La mobilità urbana è pronta a cambiare passo. Nvidia e Uber hanno annunciato una partnership strategica che punta a portare i robotaxi in 28 città del mondo entro il 2028, segnando una nuova fase nella corsa globale al ride-hailing autonomo. L’obiettivo è chiaro: competere con colossi già attivi nel settore e conquistare una fetta significativa del mercato della mobilità senza conducente.

Il debutto negli Stati Uniti e la roadmap

Il progetto prenderà il via negli Stati Uniti, con le prime sperimentazioni previste tra Los Angeles e San Francisco già nel 2027. In una prima fase, i veicoli verranno utilizzati per raccogliere dati e migliorare i sistemi di guida autonoma in base alle specificità urbane. Successivamente, si passerà a test supervisionati, fino ad arrivare a operazioni completamente autonome di livello 4, senza conducente.

L’espansione non si fermerà al mercato americano. Nvidia e Uber hanno già delineato un piano internazionale che coinvolge Europa, Asia e Australia, con l’obiettivo di creare una rete globale di trasporto autonomo integrata e scalabile.

La tecnologia dietro i robotaxi

Alla base del progetto ci sono soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate da Nvidia, pensate per affrontare scenari complessi e imprevedibili della guida reale. Tra i pilastri dell’iniziativa:

Nvidia Drive Hyperion , piattaforma completa per veicoli autonomi

, piattaforma completa per veicoli autonomi Nvidia Alpamayo, modello di intelligenza artificiale basato su capacità di ragionamento avanzato

Queste tecnologie permettono ai veicoli di interpretare situazioni complesse, come cantieri, traffico irregolare o comportamenti inattesi dei pedoni, grazie a sistemi di AI evoluti che simulano processi decisionali simili a quelli umani.

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Le dichiarazioni dei protagonisti

Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, ha sottolineato come la guida autonoma rappresenti un’opportunità concreta per rendere i trasporti più sicuri e accessibili. L’integrazione tra l’intelligenza artificiale di Nvidia e la rete globale di Uber punta a creare un ecosistema efficiente e pronto per la commercializzazione su larga scala.

Sulla stessa linea Jensen Huang, CEO di Nvidia, che ha definito questo momento come una svolta per l’intelligenza artificiale applicata al mondo reale. Secondo Huang, i sistemi robotici sono oggi in grado di comprendere e gestire la complessità dell’ambiente fisico, aprendo la strada a una diffusione capillare dei robotaxi.

Il contesto: una sfida globale sempre più intensa

Il settore dei robotaxi è in piena evoluzione e la competizione si fa sempre più serrata. Negli Stati Uniti, i servizi di ride-hailing autonomo sono già una realtà in diverse città, con operatori che stanno accelerando sul fronte della scalabilità e dell’adozione commerciale.

Attualmente, il mercato vede la presenza di player già avanzati, mentre altri puntano su modelli alternativi e capacità produttive per entrare rapidamente in gioco. La sfida si gioca su tre fattori chiave:

capacità tecnologica

scalabilità della flotta

sostenibilità economica del servizio.

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Impatto sul mercato e reazione degli investitori

L’annuncio ha avuto un effetto immediato sui mercati finanziari. Le azioni Uber hanno registrato un incremento nel pre-market statunitense, segno dell’interesse degli investitori verso il potenziale della guida autonoma. Nvidia, invece, ha mostrato movimenti più contenuti, pur restando al centro dell’innovazione tecnologica del progetto.

Verso una nuova era della mobilità

La collaborazione tra Nvidia e Uber rappresenta un passo decisivo verso la diffusione su larga scala dei robotaxi. Se il piano verrà rispettato, entro pochi anni potremmo assistere a un cambiamento radicale nel modo in cui ci spostiamo nelle città.

La promessa è ambiziosa: trasporti più sicuri, costi ridotti e maggiore accessibilità. Ma la vera sfida sarà trasformare questa visione in un servizio affidabile, diffuso e sostenibile. Il conto alla rovescia è già iniziato.

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