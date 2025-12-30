Samsung e SK Hynix - BorsaInside.com

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a Samsung Electronics e SK Hynix per continuare a operare in Cina sul fronte della produzione di semiconduttori, introducendo però un nuovo meccanismo di controllo più stringente e rinnovabile di anno in anno.

Secondo quanto riportato da Reuters, l’amministrazione statunitense ha concesso ai due colossi sudcoreani licenze annuali valide per il 2026, che permetteranno loro di importare macchinari e tecnologie di origine americana destinati agli impianti produttivi situati in Cina. La decisione arriva dopo il cambio di rotta di Washington, che nei mesi scorsi ha revocato le esenzioni generalizzate di cui beneficiavano diversi produttori stranieri attivi nel mercato cinese dei chip.

Il nuovo approccio adottato dagli Stati Uniti prevede che ogni esportazione di strumenti per la produzione di semiconduttori verso la Cina venga valutata su base annuale, superando il precedente sistema di autorizzazioni automatiche. In pratica, le aziende non potranno più contare su un accesso garantito e illimitato alle tecnologie americane, ma dovranno ottenere un’ok formale a scadenza regolare.

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari: alla Borsa di Seoul, i titoli di SK Hynix hanno registrato un rialzo dell’1,5%, mentre quelli di Samsung Electronics hanno chiuso con un progresso vicino all’1%, segnale che gli investitori hanno accolto positivamente la chiarezza normativa offerta dalle nuove licenze.

In passato, Samsung, SK Hynix e anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Company godevano dello status di validated end user, una qualifica che consentiva loro di evitare la richiesta di autorizzazioni individuali per l’invio di apparecchiature statunitensi in Cina. Questo regime agevolato, però, scadrà ufficialmente il 31 dicembre, rendendo necessaria, da quel momento in poi, un’approvazione esplicita per ogni futura spedizione.

Il tema è particolarmente delicato perché Samsung e SK Hynix dipendono in modo significativo dalla Cina per la produzione di chip di memoria avanzati, componenti fondamentali per i data center dedicati all’intelligenza artificiale. La possibilità di mantenere operative le fabbriche cinesi, seppur sotto un controllo più rigido, rappresenta quindi un passaggio cruciale per la continuità delle catene di fornitura globali e per la competitività dei due gruppi nel settore AI.

