Il futuro della maison Valentino è di nuovo in discussione. Secondo indiscrezioni riportate da La Repubblica, i due principali azionisti del celebre brand italiano, il gruppo del lusso Kering e il fondo sovrano del Qatar Mayhoola, avrebbero riattivato le valutazioni strategiche sul destino dell’azienda. L’ipotesi più concreta? Una possibile vendita, che riporterebbe Valentino sul mercato in un momento delicato per il comparto fashion globale.

Silenzio strategico dai vertici, ma i segnali sono chiari

Né Kering né Mayhoola hanno rilasciato commenti ufficiali, ma il mutismo alimenta le voci di un ripensamento profondo. Le due società starebbero infatti riesaminando l’intero assetto azionario della maison, alla luce delle recenti difficoltà finanziarie e delle nuove priorità di portafoglio del colosso francese. Kering, sotto pressione per i conti e il rallentamento del settore lusso, starebbe cercando soluzioni drastiche per snellire le proprie attività.

Il nodo dell’accordo tra Kering e Mayhoola

Nel 2023 Kering aveva acquisito il 30% di Valentino, con l’impegno a rilevare il restante 70% tra il 2026 e il 2028. Ma il quadro finanziario oggi è cambiato. L’operazione, stimata in 3,4 miliardi di euro secondo gli analisti di Bernstein, potrebbe prevedere anche una componente in azioni Kering. Tuttavia, il crollo del valore del titolo Kering in Borsa (–40% in dodici mesi) ha ridotto drasticamente l’equivalente finanziario della parte in azioni, generando un divario di circa un miliardo tra le parti. Questo squilibrio rende più difficile un passaggio ordinato delle quote e apre lo scenario a una cessione congiunta a un terzo acquirente.

Kering punta a ridurre l’esposizione finanziaria

L’epoca delle grandi acquisizioni sembra finita per Kering, che negli ultimi anni aveva investito oltre 14 miliardi di euro in marchi e immobili di prestigio, come lo storico palazzo di via Montenapoleone 8 a Milano. Ora la parola d’ordine è razionalizzazione: il gruppo ha già dismesso gli outlet italiani, cerca soci per i suoi immobili chiave a Parigi, Milano e New York, e potrebbe considerare la totale uscita da Valentino, nonostante l’esistenza di un vincolo di lock-up quinquennale con Mayhoola.

Valentino fatica a risollevarsi nonostante il cambio creativo

Sul fronte dei risultati, la maison non ha ancora ritrovato lo slancio degli anni passati. Il fatturato 2023 è sceso a 1,3 miliardi di euro, mentre l’Ebitda è calato del 21%, attestandosi a 246 milioni. Il bilancio si è chiuso con una perdita netta di 28 milioni. Nel tentativo di invertire la rotta, sono stati ristrutturati 530 milioni di debito, rafforzati gli investimenti nella filiera italiana e rinnovata la guida artistica con Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci. Ma la svolta ancora non si vede.

Tocca al nuovo CEO Luca de Meo decidere il destino di Valentino

Dal 15 settembre, Luca de Meo, ex numero uno di Renault, sarà ufficialmente alla guida di Kering. A lui spetterà il compito di delineare il futuro del gruppo, con un nuovo piano industriale previsto per il 2026, anno in cui si spera in una ripresa della domanda globale di lusso. Ma resta la domanda centrale: Valentino sarà ancora parte dell’universo Kering o tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo proprietario?

Il dossier è aperto, e l’esito potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’intero settore fashion.

