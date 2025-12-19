Le festività natalizie sono da sempre uno dei periodi più intensi per i viaggi. Aeroporti affollati, stazioni, hotel, case vacanza e mercatini diventano luoghi di passaggio continuo, dove lo smartphone e il computer portatile restano strumenti indispensabili per orientarsi, lavorare da remoto, prenotare, pagare o semplicemente restare in contatto con amici e familiari.

In questo contesto, l’accesso alle reti Wi-Fi pubbliche è spesso una necessità più che una scelta, ma comporta rischi concreti che vengono ancora troppo spesso sottovalutati.

Le connessioni aperte, come quelle di bar, aeroporti o strutture ricettive, possono infatti diventare terreno fertile per intercettazioni, furti di dati e attacchi informatici mirati. Secondo diversi esperti di cybersicurezza, proprio durante i periodi di viaggio aumenta il numero di tentativi di accesso non autorizzato a credenziali, account e informazioni sensibili.

Il rischio nascosto dietro una connessione gratuita

Quando ci si collega a un Wi-Fi pubblico, i dati trasmessi possono essere potenzialmente visibili a terzi. Password, informazioni bancarie, email di lavoro e documenti personali rischiano di transitare su reti non protette, spesso senza che l’utente ne sia consapevole.

Inoltre, non è raro imbattersi in reti false che imitano quelle ufficiali di hotel o aeroporti, create appositamente per ingannare i viaggiatori meno esperti.

Per questo motivo, l’utilizzo di strumenti di protezione digitale sta diventando una pratica sempre più diffusa, soprattutto tra chi viaggia spesso o lavora in mobilità.

VPN e sicurezza digitale: una protezione concreta anche in viaggio

Una VPN permette di crittografare il traffico Internet, rendendo i dati illeggibili anche in caso di intercettazione. In pratica, crea un tunnel sicuro tra il dispositivo e la rete, proteggendo la navigazione indipendentemente dal tipo di connessione utilizzata.

Durante le vacanze, questo significa poter controllare il conto bancario, accedere ai servizi di lavoro o effettuare pagamenti online con un livello di sicurezza molto più elevato rispetto a una connessione non protetta.

Soluzioni come Surfshark sono pensate proprio per chi desidera navigare in modo sicuro anche fuori casa, offrendo non solo una VPN ma un ecosistema di strumenti dedicati alla protezione dell’identità digitale.

Dalla protezione dei dati alla privacy online

Oltre alla sicurezza sulle reti pubbliche, un altro tema sempre più centrale riguarda la privacy online. Tracciamenti, annunci mirati e raccolta indiscriminata di dati personali sono ormai parte integrante della navigazione quotidiana.

Durante i viaggi, quando si utilizzano servizi locali, app di prenotazione e piattaforme di pagamento, il numero di dati condivisi cresce ulteriormente.

In questo scenario, strumenti come antivirus integrati, sistemi di alert per le violazioni dei dati e servizi di protezione dell’identità possono fare la differenza, soprattutto in periodi in cui l’attenzione dell’utente è concentrata su altro.

Le offerte invernali per chi viaggia in sicurezza

Viaggiare sereni passa anche dalla sicurezza digitale

Se fino a qualche anno fa la sicurezza informatica sembrava un tema distante dalla vita quotidiana, oggi è diventata parte integrante dell’esperienza di viaggio. Proteggere i propri dati significa evitare spiacevoli sorprese al rientro dalle vacanze e godersi il periodo natalizio con maggiore tranquillità.

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza non è più un optional, ma un alleato silenzioso che accompagna ogni spostamento.

