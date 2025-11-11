Vodafone - BorsaInside.com

Vodafone chiude un primo semestre più brillante del previsto e aggiorna verso l’alto le stime sull’intero esercizio. Il gruppo delle telecomunicazioni ha infatti registrato una crescita solida nei ricavi e nella redditività nei primi sei mesi dell’anno fiscale 2026, spinto dall’integrazione con Three UK e dal buon andamento delle attività nel Regno Unito, in Turchia e in Africa.

Ricavi in aumento e semestre sopra le attese

Nei sei mesi terminati il 30 settembre 2025, Vodafone ha riportato ricavi totali pari a 19,6 miliardi di euro, in crescita del 7,3 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi da servizi, voce fondamentale per il gruppo, hanno superato i 16,3 miliardi di euro, segnando un incremento dell’8,1 percento su base dichiarata e del 5,7 percento su base organica.

Anche la redditività operativa è migliorata: l’EBITDA rettificato è salito a 5,7 miliardi di euro, +5,9 percento anno su anno. L’utile operativo si è invece attestato a 2,2 miliardi di euro, in calo del 9,2 percento per effetto degli ammortamenti legati al consolidamento di Three UK.

La CEO Margherita Della Valle ha commentato che, grazie alla performance più forte del previsto, Vodafone si aspetta ora di raggiungere la parte alta delle precedenti previsioni di utile e generazione di cassa: un segnale chiaro della fiducia nella traiettoria di crescita pluriennale del gruppo.

Nuove previsioni per l’anno e politica dei dividendi aggiornata

Alla luce dei risultati semestrali, Vodafone stima ora un EBITDA rettificato tra 13,3 e 13,6 miliardi di euro e un flusso di cassa libero rettificato compreso tra 2,4 e 2,6 miliardi di euro.

Arriva anche una revisione della politica dei dividendi: per l’esercizio 2026 è previsto un incremento del 2,5 percento del dividendo per azione. Il gruppo ha già fissato il dividendo intermedio a 2,25 centesimi di euro, con stacco il 20 novembre e pagamento il 7 febbraio 2026.

Le aree che trainano la crescita: Regno Unito, Turchia e Africa

La ripresa dei ricavi arriva soprattutto da alcuni mercati chiave.

Regno Unito

Dopo la fusione con Three UK, i ricavi totali del Regno Unito sono balzati a 4,4 miliardi di euro, +27,9 percento. La crescita organica dei ricavi da servizi è dell’1,2 percento. L’integrazione ha portato anche a un forte miglioramento della marginalità: l’EBITDA rettificato britannico è salito del 25 percento a 884 milioni di euro.

Germania

Il mercato tedesco, che pesa per un terzo sui ricavi da servizi del gruppo, torna a crescere nel secondo trimestre con un +0,5 percento. L’EBITDA rettificato tedesco si riduce invece del 4,3 percento, frenato dai minori ricavi televisivi e dagli investimenti passati.

Africa

La regione africana continua a essere un motore di espansione: nel secondo trimestre i ricavi da servizi crescono del 13,5 percento su base organica, grazie alla crescente domanda di dati e ai servizi di finanza mobile. L’EBITDA rettificato raggiunge 1,3 miliardi di euro con un margine del 34,1 percento.

Turchia

È il mercato più dinamico del semestre: i ricavi da servizi crescono del 55,6 percento su base organica, mentre i ricavi totali salgono a 1,6 miliardi di euro (+15,1 percento). L’EBITDA rettificato vola a 485 milioni di euro, +58 percento, sostenuto da prezzi più alti e utilizzo crescente dei dati.

Liquidità, investimenti e indebitamento

Nonostante i progressi operativi, il flusso di cassa dalle attività operative cala del 9,8 percento, fermandosi a 5,1 miliardi di euro. Il flusso di cassa libero rettificato resta negativo per 583 milioni, comunque in miglioramento rispetto all’anno precedente.

Il debito netto sale a 25,9 miliardi di euro (contro 22,4 miliardi a marzo), appesantito dai costi della fusione con Three UK, dai riacquisti di azioni per 1 miliardo di euro e dal pagamento dei dividendi. Dal 2023 Vodafone ha completato riacquisti per 3 miliardi di euro e ha già avviato una nuova tranche da 500 milioni.

Fusioni, acquisizioni e nuovi progetti

Nella prima metà dell’anno Vodafone ha concluso operazioni importanti per espandere il proprio raggio d’azione:

completata la fusione con Three UK , che dà vita alla più grande rete mobile britannica con 28,8 milioni di clienti;

, che dà vita alla più grande rete mobile britannica con 28,8 milioni di clienti; completata l’acquisizione di Telekom Romania Mobile Communications per 30 milioni di euro;

per 30 milioni di euro; accordo per acquisire la società tedesca di cloud e cybersecurity Skaylink GmbH per 175 milioni di euro.

Secondo Della Valle, il semestre conferma che l’ampia trasformazione del gruppo sta generando “uno slancio concreto e diffuso”, pur riconoscendo che restano ancora passi da compiere.

