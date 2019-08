Crisi di governo, il premier si dimette. Conte: "azione di governo qui si arresta"

Conte a Salvini: "Caro ministro dell'Interno, ti ho sentito chiedere pieni poteri e invocare le piazze. Questa tua concezione mi preoccupa

CONDIVIDI

E' entrato in aula tra gli applausi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nel totale silenzio di quelli della Lega. Avevano applaudito però pochi minuti prima, quando a fare il suo ingresso è stato il leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha poi preso posto alla destra dello stesso premier.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

A sinistra del premier siedeva invece Luigi Di Maio, che con Salvini non ha scambiato neppure uno sguardo di sfuggita, ad indicare il livello di tensione e di distanza ormai creatasi tra i due. Conte ha preso la parola poco dopo le 15, ed ha subito centrato il punto della questione crisi. Il responsabile di quello che sta accadendo è Matteo Salvini, il Paese in questo momento aveva bisogno di certezze e non di una crisi del tutto inattesa.

Inattesa almeno sulla carta, visto che c'era un contratto di governo che ne avrebbe dovuto garantire la stabilità. Contratto di governo al quale la Lega non ha esitato a venir meno quando Salvini, per perseguire i propri fini individuali, ha messo in secondo piano il bene della collettività senza esitare.

Aveva detto più volte che intendeva rendere il più chiara e trasparente possibile, questa crisi di governo, "la più chiara nella storia della Repubblica" aveva detto giorni fa, e così è stato.

Conte: "la crisi è stata innescata da Salvini"

E' stata questa l'atmosfera in cui ha preso la parola il premier Giuseppe Conte, che ha iniziato il suo discorso parlando subito delle responsabilità alla base della crisi, o meglio delle irresponsabilità da parte della Lega.

"Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell’interno e leader di una delle due forza di maggioranza" ha detto Conte "Siamo al cospetto di una decisione oggettivamente grave, che comporta conseguenze moto rilevanti per la vita economica e sociale del Paese".

Conte: "non posso permettere crisi a mezzo social"

Non ha mancato di sottolineare, il premier Conte, l'importanza dei passaggi istituzionali previsti da una crisi di governo, e neppure di spostare il dialogo nelle sedi consone, contro la tendenza populista di Salvini a portare avanti una continua campagna elettorale, priva peraltro di contenuti, a mezzo social.

Un passaggio, quello attraverso le forme delle istituzioni che secondo Conte "merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi".

Conte ha poi affondato il colpo affermando: "Io ho garantito che questa sarebbe stata un’esperienza di governo all’insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada”.

"E’ un’iniziativa nata non dal vezzo di un giurista" spiega il premier "o da un moto di orgoglio, ma dalla convinzione che il confronto in quest’aula sia lo strumento più efficace per il funzionamento della democrazia”.

Conte: "si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio"

Non è tanto per essere venuto meno al contratto di governo, e quindi all'impegno preso con i cittadini e con il Movimento 5 Stelle, che il premier Conte accusa Salvini, né per aver anteposto al bene del Paese i suoi interessi individuali e le sue ambizioni personali, bensì per aver fatto queste cose nel momento più sbagliato. Quello più delicato per il Paese.

"Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio. Questo è altamente probabile" ha spiegato Conte nel suo discorso "i tempi di questa decisione espongno a gravi rischi il nostro Paese".

Dai banchi della Lega, quando Conte ha ipotizzato lo scenario dell'esercizio provvisorio, si è levata una corale voce di dissenso, come se lo scenario descritto fosse del tutto irrealistico. "Questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni Ue" ha continuato poi Conte, dopo aver atteso il silenzio in Aula "In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all’Italia un ruolo centrale. E' evidente che l'Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza".