La tensione nello Stretto di Taiwan torna a salire. La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan, mentre l’isola ha reagito mobilitando le proprie forze armate e mostrando parte dell’arsenale fornito dagli Stati Uniti, ribadendo la volontà di difendere la propria democrazia e la sicurezza nazionale.

Le manovre, denominate “Justice Mission 2025”, vedono il coinvolgimento di truppe di terra, unità navali, caccia militari e sistemi di artiglieria, con attività concentrate soprattutto a nord e a sud-ovest dello Stretto di Taiwan. Secondo il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, sono state effettuate esercitazioni a fuoco vivo e simulazioni di attacchi contro obiettivi terrestri e marittimi. Il programma proseguirà anche nei prossimi giorni e prevede scenari di blocco dei principali porti taiwanesi e operazioni di accerchiamento dell’isola.

Fonti della sicurezza di Taipei, citate da Reuters, riferiscono che decine di navi e velivoli militari cinesi sono attualmente operativi attorno all’isola, con alcune unità che si sarebbero avvicinate intenzionalmente alla zona contigua, l’area che si estende fino a 24 miglia nautiche dalla costa taiwanese.

Si tratta del sesto ciclo di esercitazioni militari cinesi dal 2022, anno in cui la situazione si era già irrigidita dopo la visita a Taipei dell’allora speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi. L’attuale escalation arriva in un contesto di crescente retorica da parte di Pechino sulle proprie rivendicazioni territoriali, aggravata anche da recenti dichiarazioni politiche in Asia orientale che ipotizzano possibili reazioni militari regionali in caso di conflitto.

Un altro elemento chiave è rappresentato dalla recente decisione degli Stati Uniti di approvare una vendita di armi a Taiwan per 11,1 miliardi di dollari, il pacchetto più consistente mai destinato all’isola. L’annuncio ha provocato una dura reazione del ministero della Difesa cinese, che ha promesso “misure energiche” in risposta. Secondo diversi analisti militari, queste manovre contribuiscono a sfumare il confine tra esercitazioni di routine e preparazione operativa reale, riducendo potenzialmente i tempi di preavviso per Washington e i suoi alleati.

Il messaggio politico è stato ribadito anche a livello ufficiale. Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale, ha definito le esercitazioni un “serio avvertimento” rivolto sia alle forze favorevoli all’indipendenza di Taiwan sia alle presunte interferenze esterne.

Da parte sua, il governo taiwanese ha condannato apertamente le attività militari cinesi. Il ministero della Difesa ha diffuso sui social un video dimostrativo che mostra diversi sistemi d’arma in dotazione, tra cui i lanciatori missilistici statunitensi HIMARS, capaci di colpire obiettivi costieri fino a circa 300 chilometri di distanza, inclusa la provincia cinese del Fujian in uno scenario di conflitto.

Anche la guardia costiera di Taiwan è entrata in azione, inviando unità navali di grandi dimensioni in risposta ai movimenti delle navi cinesi nelle acque limitrofe e collaborando con le forze armate per limitare l’impatto delle esercitazioni sulle rotte commerciali e sulle attività di pesca.

Sul fronte aereo, l’autorità dell’aviazione civile taiwanese ha segnalato che Pechino ha istituito una zona di pericolo temporaneo nello spazio aereo di Taipei per circa dieci ore, in vista di nuove esercitazioni a fuoco vivo. Sono già allo studio rotte alternative per garantire la continuità del traffico aereo e ridurre i disagi.

