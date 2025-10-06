Lecornu (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Scossa politica in Francia con conseguenze immediate sui mercati finanziari. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Emmanuel Macron, ponendo fine al suo mandato a meno di un mese dalla nomina ufficiale.

La notizia ha avuto un effetto immediato: la Borsa di Parigi è precipitata, mentre i rendimenti dei titoli di Stato francesi hanno registrato un’impennata, segnale evidente della crescente incertezza politica che aleggia sull’Eliseo.

Un governo durato meno di un mese

Lecornu era entrato in carica il 9 settembre, succedendo a François Bayrou dopo la crisi di governo che aveva colpito la maggioranza presidenziale. La sua squadra, tuttavia, aveva subito attirato critiche per la presenza di numerosi ministri del precedente esecutivo, segno di una continuità politica mal digerita sia dall’opposizione che da parte della stessa opinione pubblica francese. Il premier avrebbe dovuto presentare domani all’Assemblea nazionale la sua dichiarazione di politica generale, ma le tensioni interne e il rischio di una sconfitta parlamentare sulla legge di bilancio hanno accelerato la sua uscita di scena.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Mercati in forte calo: Parigi trascina l’Europa

La reazione dei mercati non si è fatta attendere. L’indice CAC 40 della Borsa di Parigi ha perso oltre il 2%, scendendo a quota 7.916 punti. In scia, anche le altre principali piazze europee hanno chiuso in territorio negativo: Piazza Affari arretra dello 0,8%, il DAX di Francoforte dello 0,17%, mentre Madrid segna un calo di oltre mezzo punto percentuale. Gli investitori temono una nuova fase di instabilità politica in Francia, in un momento in cui l’Europa è già sotto pressione per l’aumento dei tassi e la debolezza economica.

Tensione sui titoli di Stato: sorpasso dei BTP sugli OAT francesi

Anche il mercato obbligazionario ha reagito con nervosismo. Il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni (OAT) è salito al 3,58%, in rialzo rispetto al 3,51% di venerdì, portando lo spread con il Bund tedesco a 87 punti base, contro gli 81 della seduta precedente. Parallelamente, i BTP italiani hanno segnato un rendimento del 3,57%, con uno spread a 86 punti, superando così per la prima volta da settimane i titoli francesi in termini di solidità percepita.

Una crisi che preoccupa Bruxelles e i mercati

Le dimissioni di Lecornu arrivano in un momento delicato per la Francia, alle prese con un’economia rallentata e un crescente malcontento sociale. La prospettiva di nuove elezioni o di un esecutivo tecnico potrebbe pesare ulteriormente sulla fiducia degli investitori e complicare la posizione di Parigi all’interno dell’Unione Europea. Nel frattempo, gli analisti ritengono che la situazione resterà volatile nei prossimi giorni, in attesa che Macron decida chi guiderà il nuovo governo e quale direzione prenderà la politica francese nei prossimi mesi.

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.