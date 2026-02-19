Donald Trump (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

La più grande banca degli Stati Uniti, JPMorgan Chase, starebbe valutando un coinvolgimento diretto nelle operazioni finanziarie del nuovo Board of Peace, l’organismo promosso dagli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump con l’obiettivo iniziale di sostenere la ricostruzione della Striscia di Gaza. La notizia, riportata dal Financial Times e basata su fonti vicine alle trattative, segnala un possibile sviluppo di grande rilevanza sia sul piano finanziario che geopolitico.

Secondo le indiscrezioni, la banca americana avrebbe già avviato discussioni preliminari per fornire servizi bancari essenziali, aprendo di fatto la strada a una collaborazione operativa tra il settore privato e una nuova struttura internazionale sostenuta da Washington.

Quale ruolo potrebbe avere JPMorgan nel Board of Peace

Le trattative riguarderebbero principalmente l’offerta di servizi finanziari strategici per garantire il funzionamento operativo del Board of Peace. In particolare, JPMorgan potrebbe assumere un ruolo centrale nella gestione dei flussi di denaro legati ai programmi di ricostruzione e cooperazione internazionale.

Tra le principali attività allo studio figurano:

• gestione dei pagamenti internazionali collegati alle operazioni del Board

• supporto alle transazioni finanziarie tra governi, organizzazioni e fornitori

• facilitazione dei trasferimenti destinati a progetti di ricostruzione e assistenza

• supervisione tecnica delle operazioni bancarie per garantire sicurezza e tracciabilità

Un coinvolgimento di questo tipo rafforzerebbe la posizione di JPMorgan come attore chiave non solo nei mercati finanziari, ma anche nei grandi progetti geopolitici sostenuti dagli Stati Uniti.

Al momento, né la banca né la Casa Bianca hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Anche altre agenzie internazionali non sono ancora riuscite a confermare in modo indipendente i dettagli delle trattative.

Un contesto complesso tra tensioni legali e nuovi equilibri politici

La possibile collaborazione emerge in un momento particolarmente delicato nei rapporti tra Donald Trump e JPMorgan. Solo poche settimane fa, l’ex presidente ha avviato un’azione legale da 5 miliardi di dollari contro la banca e il suo amministratore delegato Jamie Dimon, accusandoli di aver chiuso conti personali e aziendali per ragioni politiche.

Questa causa ha contribuito ad aumentare le tensioni tra il mondo finanziario e l’attuale leadership politica statunitense, rendendo ancora più significativo il fatto che le due parti possano ora collaborare su un progetto di scala internazionale.

Se confermata, questa mossa potrebbe indicare un cambio di strategia, dove le priorità operative e geopolitiche prevalgono sulle controversie legali e personali.

Cos’è il Board of Peace e perché è strategico a livello globale

Il Board of Peace è stato annunciato da Donald Trump nel settembre 2025 come una nuova struttura internazionale con l’obiettivo iniziale di supervisionare la fase di ricostruzione e stabilizzazione della Striscia di Gaza.

Tuttavia, il progetto si è rapidamente evoluto in qualcosa di più ampio. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, il Board potrebbe assumere un ruolo attivo anche nella gestione di altri scenari di crisi globale, diventando uno strumento operativo per la stabilizzazione internazionale.

Questa espansione ha sollevato interrogativi tra analisti e osservatori internazionali, soprattutto per il possibile impatto sul ruolo tradizionalmente svolto dalle Nazioni Unite in contesti simili.

Tra gli obiettivi dichiarati del Board figurano:

• coordinamento degli interventi di ricostruzione post conflitto

• gestione temporanea della governance in aree destabilizzate

• supervisione degli aiuti economici e dei programmi di sviluppo

• supporto ai processi di stabilizzazione politica e istituzionale

Il coinvolgimento diretto di una banca globale come JPMorgan potrebbe accelerare la capacità operativa del Board, fornendo l’infrastruttura finanziaria necessaria per gestire operazioni su larga scala.

La prima riunione con delegazioni da tutto il mondo

Trump dovrebbe presiedere la prima riunione ufficiale del Board of Peace già nelle prossime ore, con la partecipazione di delegazioni provenienti da 47 Paesi e rappresentanti dell’Unione Europea.

Questo incontro rappresenta il primo test concreto per la nuova istituzione e potrebbe chiarire il livello di sostegno internazionale al progetto.

Se JPMorgan confermerà il proprio coinvolgimento, la decisione potrebbe avere implicazioni importanti anche per i mercati finanziari. La banca si troverebbe infatti al centro di un sistema che collega finanza globale, politica internazionale e ricostruzione post conflitto.

Per gli investitori e gli osservatori del settore finanziario, questa evoluzione segnala un possibile rafforzamento del ruolo delle grandi banche americane nella gestione delle infrastrutture economiche globali legate alla stabilità geopolitica.

