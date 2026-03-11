Giorgia Meloni (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Il governo torna a mettere nel mirino il caro carburanti. Durante le comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato uno dei temi più sensibili per famiglie e imprese: l’andamento dei prezzi di benzina e diesel, sempre più influenzato dalle oscillazioni del mercato petrolifero internazionale.

La premier ha assicurato che l’esecutivo è pronto a intervenire se i rincari dovessero trasformarsi in un fenomeno stabile. L’obiettivo dichiarato è evitare che l’instabilità del petrolio si traduca in un peso insostenibile per cittadini e aziende italiane.

Il monito del governo contro la speculazione

Nel suo intervento a Palazzo Madama, Meloni ha lanciato un messaggio molto diretto agli operatori del settore energetico. Secondo la presidente del Consiglio, il governo non resterà a guardare qualora qualcuno tentasse di sfruttare l’attuale situazione di mercato per ottenere profitti eccessivi.

La linea dell’esecutivo è chiara: se dovessero emergere comportamenti speculativi, lo Stato potrebbe intervenire recuperando quei margini attraverso una tassazione più elevata per le aziende responsabili.

Il messaggio, rivolto sia agli italiani sia agli operatori economici, è stato esplicito: il governo è pronto a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per impedire che la crisi energetica venga trasformata in un’opportunità di guadagno a discapito della collettività.

Accise mobili: come funzionerebbe il meccanismo

Tra le misure sul tavolo c’è il possibile ritorno delle accise mobili, un sistema pensato per contenere l’impatto dei rincari alla pompa. Il principio è semplice: quando il prezzo dei carburanti aumenta, cresce automaticamente anche il gettito IVA.

L’idea del governo è utilizzare proprio quella maggiore entrata fiscale per ridurre temporaneamente le accise, in modo da compensare almeno in parte l’aumento del prezzo finale pagato dagli automobilisti.

In sostanza, il meccanismo funzionerebbe così:

quando i prezzi salgono e l’IVA incassata dallo Stato aumenta, una parte di quelle entrate verrebbe destinata alla riduzione delle accise;

la misura servirebbe a limitare l’impatto degli aumenti strutturali del petrolio sul costo alla pompa.

Secondo Meloni, questo strumento potrebbe essere attivato qualora l’attuale fase di volatilità del mercato petrolifero dovesse trasformarsi in un aumento stabile dei prezzi.

Nel mirino anche il sistema europeo ETS

Nel suo intervento, la premier ha allargato il discorso anche al tema dell’energia in Europa, puntando l’attenzione sul sistema ETS (Emission Trading System), il meccanismo europeo che prevede un costo per le emissioni di carbonio.

Secondo il governo italiano, il sistema nasce con l’obiettivo di penalizzare le fonti energetiche più inquinanti, come quelle basate sui combustibili fossili. Tuttavia, nella pratica finirebbe per influenzare il prezzo di tutta l’energia, comprese le fonti rinnovabili.

Per questo motivo Meloni ha chiesto una revisione del meccanismo a livello europeo, sostenendo che l’attuale struttura rischia di contribuire all’aumento dei costi energetici per famiglie e imprese.

Energia e carburanti, una partita centrale per l’economia

Il tema del prezzo dei carburanti resta cruciale per l’economia italiana. L’andamento di benzina e diesel influisce infatti non solo sui bilanci delle famiglie, ma anche sui costi di trasporto, sulla logistica e sull’intero sistema produttivo.

Proprio per questo il governo segue con attenzione l’evoluzione dei mercati energetici e non esclude interventi fiscali mirati nel caso in cui i rincari dovessero diventare strutturali. L’obiettivo dichiarato è duplice: evitare speculazioni e contenere il più possibile l’impatto del caro energia sull’economia reale.

