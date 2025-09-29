Matteo Salvini (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Mattinata difficile per il comparto bancario a Milano, con le principali quotazioni in rosso mentre prende corpo il dibattito politico sull’ipotesi di una tassa sugli extraprofitti. L’indice FTSE Italia Banche segna un calo dell’1%, in controtendenza rispetto alla sostanziale stabilità del FTSE MIB, il benchmark di Piazza Affari.

A soffrire maggiormente sono Banca Popolare di Sondrio (-2%), Banco BPM (-1,90%) e Bper Banca (-1,60%). In ribasso anche i grandi istituti: UniCredit arretra dell’1,30%, Mediobanca dello 0,70% e Banca MPS dello 0,50%.

Il piano del Governo e il confronto con gli istituti

Secondo fonti riportate da Ansa, l’esecutivo starebbe trattando con le banche per introdurre un contributo straordinario all’interno della prossima Legge di Bilancio, con l’obiettivo di raccogliere tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. L’orientamento, sottolineano fonti della maggioranza, è quello di muoversi “con calma” e in stretta collaborazione con gli istituti di credito, senza imposizioni unilaterali.

L’idea nasce da una proposta avanzata da Matteo Salvini e dal gruppo economico della Lega, che spingono per un prelievo da 5 miliardi di euro a carico delle banche. Il modello sarebbe ispirato a misure già adottate in altri Paesi europei, come la Spagna, per sostenere famiglie, imprese e categorie produttive.

Le motivazioni della Lega

Il partito guidato da Salvini sottolinea come, negli ultimi tre anni, gli istituti abbiano accumulato utili complessivi per circa 130 miliardi di euro, quadruplicando il proprio valore in Borsa. Parallelamente, però, si è assistito a una forte riduzione dei costi operativi: chiusura di sportelli, tagli al personale e interessi ai risparmiatori rimasti quasi invariati.

Secondo la Lega, “è ragionevole chiedere un contributo alle grandi banche, a partire dagli enormi guadagni derivanti da interessi e commissioni”, destinando tali risorse all’economia reale. Tra le misure ipotizzate ci sono aumenti di stipendi e pensioni, nuovi investimenti in sanità e la rottamazione pluriennale di 170 milioni di cartelle esattoriali, un provvedimento che toccherebbe circa 20 milioni di cittadini.

La posizione contraria di Forza Italia

Sul fronte opposto, Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, boccia con fermezza l’ipotesi della tassa sugli extraprofitti, definendola “un concetto da Unione Sovietica”. Per Tajani, non esiste alcuna base giuridica per parlare di extraprofitti: “Le banche devono contribuire, ma l’extraprofitto non esiste. Si rischia solo di spaventare i mercati e allontanare gli investitori”.

Il presidente di FI mette in guardia anche dai rischi sistemici: “Tassare in questo modo le banche significa indebolire l’intero sistema finanziario italiano. È giusto che gli istituti facciano la loro parte, ma bisogna ragionare con buonsenso e responsabilità, senza minacce e senza misure punitive”.

Una partita ancora aperta

Il confronto tra le diverse anime della maggioranza resta quindi acceso. Se da un lato la Lega spinge per un intervento deciso, dall’altro Forza Italia frena temendo effetti negativi sui mercati e sulla stabilità del settore bancario. Le interlocuzioni tra Governo e istituti proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela del sistema creditizio.

