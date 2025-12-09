Donald Trump (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Gli Stati Uniti tornano a puntare il dito contro il Messico. L’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che Washington è pronta a introdurre una nuova tariffa commerciale del 5% contro il vicino del Sud, accusato di aver violato gli accordi sull’acqua siglati oltre settant’anni fa.

Secondo Trump, il Messico avrebbe accumulato un debito superiore a 800.000 acri-piedi nell’arco degli ultimi cinque anni, venendo meno ai suoi obblighi previsti dal trattato bilaterale sulle risorse idriche del 1944, che regola la ripartizione delle acque del Rio Grande, del Colorado e del Tijuana. Il documento prevede consegne quinquennali, ma per Washington queste quote non sarebbero state rispettate.

L’ex presidente ha affermato che Città del Messico dovrebbe rilasciare almeno 200.000 acri-piedi entro dicembre, pena l’imposizione immediata di dazi aggiuntivi. In un messaggio diffuso sui social, Trump ha accusato il governo messicano di ignorare la questione e ha definito la situazione “profondamente ingiusta” per gli agricoltori americani, soprattutto quelli del Texas, che dipendono da quelle forniture d’acqua per l’irrigazione.

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno già innalzato alcune barriere commerciali nei confronti del Messico, introducendo un dazio del 25% su diverse categorie di importazioni, pur mantenendo eccezioni su prodotti coperti dall’accordo USMCA. La nuova minaccia tariffaria sembra dunque inserirsi in una strategia già avviata, utilizzata come strumento di pressione per ottenere il rispetto degli impegni idrici.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.