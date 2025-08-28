Donald Trump e Jerome Powell (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

L’inasprimento delle tensioni tra l’ex presidente statunitense Donald Trump e la Federal Reserve preoccupa le istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Secondo Olli Rehn, membro del Consiglio direttivo della BCE e governatore della Banca Centrale di Finlandia, le recenti mosse di Trump potrebbero innescare ripercussioni profonde sui mercati finanziari internazionali e sull’economia reale.

Negli ultimi mesi, Trump ha più volte attaccato la Fed e il suo presidente Jerome Powell, criticando la gestione della politica monetaria e alimentando un clima di forte incertezza. La situazione si è aggravata dopo l’annuncio del licenziamento della governatrice Lisa Cook, una decisione che ha sollevato timori per la tenuta dell’indipendenza della principale autorità monetaria globale.

Rehn ha ricordato come l’autonomia della Federal Reserve sia stata un pilastro fondamentale della stabilità finanziaria dagli anni ’80. Tuttavia, secondo l’esponente BCE, questo principio oggi “sta vacillando pesantemente”, con possibili effetti domino non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e nei mercati emergenti.

Il governatore ha sottolineato l’importanza per l’Europa di rafforzare la fiducia internazionale nell’euro come valuta rifugio, proteggendo così l’indipendenza delle banche centrali europee. “Non è un caso che l’inflazione nell’area euro sia tornata intorno all’obiettivo del 2%: ciò è strettamente collegato alla libertà decisionale della BCE”, ha spiegato Rehn.

Guardando al breve periodo, la BCE prevede che l’inflazione scenderà sotto il target del 2% grazie al calo dei prezzi energetici, al rafforzamento dell’euro e alla frenata dell’inflazione nei servizi. Tuttavia, Rehn ha ribadito che il Consiglio direttivo rimane pronto a intervenire “con decisione” per tutelare la stabilità economica e prevenire shock sistemici.

