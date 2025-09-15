Xi Jinping e Donald Trump (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

La diplomazia internazionale guarda con attenzione alle mosse tra Stati Uniti e Cina. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Pechino avrebbe invitato ufficialmente Donald Trump a recarsi nella capitale cinese per un incontro con Xi Jinping. La Casa Bianca, però, non avrebbe ancora fornito una risposta definitiva, complice il clima di tensione legato alle dispute commerciali e al delicato dossier sul traffico di fentanyl.

Trump a Pechino prima dell'Apec in Corea del Sud?

Le trattative in corso a Madrid tra il segretario al Tesoro americano Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng, arrivate al quarto round, potrebbero costituire il preludio a una visita di Trump in Cina. L’ipotesi è che il viaggio possa avvenire a ridosso del forum Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), in programma il 31 ottobre in Corea del Sud.

Contatti ravvicinati tra Washington e Pechino

Oltre alle discussioni economiche, diverse fonti diplomatiche parlano di un’intensa attività dietro le quinte. Anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth avrebbero avuto colloqui diretti con i propri omologhi cinesi, alimentando le speculazioni su un possibile faccia a faccia tra i due leader. Tuttavia, gli osservatori restano prudenti: al momento i progressi nei negoziati sono limitati e un incontro formale a Pechino sembra meno probabile, con maggiore possibilità che il confronto avvenga in maniera informale proprio a margine dell’Apec.

Tensioni ancora forti sui dazi e sul rapporto con Mosca

A complicare ulteriormente il dialogo c’è la linea dura di Trump, che ha chiesto ai Paesi della Nato di introdurre dazi compresi tra il 50% e il 100% sulle merci cinesi. La Cina è accusata dall’ex presidente di sostenere indirettamente la Russia attraverso l’acquisto di petrolio, motivo per cui Trump considera indispensabili nuove misure punitive coordinate con gli alleati. Da Pechino è arrivata una risposta dura: il ministro degli Esteri Wang Yi ha avvertito che sanzioni di questo tipo rischiano di aggravare i problemi piuttosto che risolverli.

Un summit ancora in bilico, ma le attese crescono

Il quadro resta quindi incerto. L’invito a Trump da parte di Xi Jinping è reale, ma resta da capire se si concretizzerà in un vertice ufficiale a Pechino o in un incontro più informale durante il forum Apec. Quel che è certo è che l’eventuale faccia a faccia tra i due leader potrebbe segnare un passaggio cruciale nelle relazioni tra le due superpotenze.

