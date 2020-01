Portafoglio di investimento 2020: conviene scegliere ancora le azioni

© iStockPhoto

Alcuni consigli su come comporre al meglio il proprio portafoglio di investimento nel 2020

Cosa conviene inserire nel portafoglio di investimento nel 2020? E' meglio avere una prevalenza di azioni oppure è il caso di prendere in considerazione anche i bond? Sono queste alcune delle domande che gli investitori si sono posti nella fase di passaggio tra il 2019 e il nuovo anno.

Considerando le insistenti richieste, ho deciso di dedicare un post proprio alla migliore composizione del portafoglio di investimento 2020. Preciso fin da ora che se pure in questo articolo farà riferimento ad azionariato e obbligazioni, la presente guida non è da considerarsi una risposta alla domanda più ampia se è meglio investire in bond o azioni nel 2020.

Per fornire delle informazioni sulla composizione del portafoglio di investimento 2020, è utile far riferimento ad una interessante analisi che è stata redatta da Carlo De Luca, Responsabile dell'Asset Management di Gamma Capital Markets. Secondo l'analista i portafogli di investimento 2020 non potranno non avere azioni in quanto le obbligazioni, e in modo particolare i bond core, non presentano un rendimento interessante. In effetti molti bond presentano rendimenti che sono praticamente nulli e di conseguenza hanno un appeal molto scarso.

E' alla parte azionaria, quindi, che è necessario guardare. Infatti chiarito che nei portafogli di investimento 2020 conviene inserire azioni e non bond (almeno prevalentemente), resta da spiegare su quali azioni investire. Secondo De Luca le azioni da mettere in portafoglio nel 2020 dovranno essere quelle americane (anche se in misura inferiore rispetto agli anni passati). Parallelamente è consigliabile anche aumentare l'esposizione sull'azionariato europeo e dei mercati emergenti.

Ad ogni modo a caratterizzare i portafogli di investimento 2020 non sarà l'origine geografica delle azioni su cui si è scelto di investire ma i settori e i temi.

A tal riguardo De Luca ha dichiarato di prediligere le azioni growth alle azioni value. Un apprezzamento che stupisce visto e considerato che il gap valutativo sia molto alto infatti. Nonotante questo De Luca ritiene che i titoli growth, se selezionati in modo corretto, possano registrare utili crescenti sfruttando i Megatrend.

Decidere se investire nelle azioni small cap o nelle azioni large cap, dipenderà dalla politica di Trump. Fermo restando che tutto potrebbe già cambiare alla fine di gennaio, in scia ad eventuali novità nella politica di Trump, ad oggi la preferenza dell'analista va ad un giusto mix tra tecnologia, food & beverage, healthcare tech e services, Pharma e lusso, cosmetica e entertanment.

Al di là dei singoli settori quello che è importante è riuscire a fare una giusta selezione delle azioni da inserire all'interno del proprio portafoglio. Nel solo segmento tecnologico l'analista preferisce sia le mega cap tecnologiche che le large-medium cap che sono legate alla Robotica, Intelligenza Artificiale, Cyber Security, IOT, Big Data, Blockchain, cloud computing, aerospazio e difesa militare.

Crescita demografica, nascita della classe media cinese nonchè nuove abitudini dei Millennials e della silver age nonchè il cambiamento climatico sono i nuovi megatrend da tenere sotto occhio nel 2020.