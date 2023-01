Conto deposito non vincolato Trade Republic: interessi sulla liquidità al 2%!

Trade Republic ha evidentemente deciso di iniziare l’anno con un’imperdibile offerta verso i suoi nuovi clienti: la possibilità di ottenere una remunerazione sulla liquidità giacente sul conto al 2%. Non solo: a rendere ancora più irrinunciabile questa opportunità c’è il fatto che questo tasso di interesse non prevede alcun vincolo: pertanto, il 2% sarà applicato su tutti i depositi senza vincoli!

Ma come approfittare di questa proposta? Scopriamolo in questa guida al conto deposito non vincolato di Trade Republic, passo dopo passo!

Come funziona la remunerazione della liquidità di Trade Republic?

Il funzionamento della remunerazione della liquidità non vincolata di Trade Republic è molto semplice: l’operatore riconosce infatti un tasso di interesse del 2% lordo su tutte le giacenze presenti sul conto titoli, non utilizzate per le operazioni di investimento.

Dunque, per approfittare di questa offerta così interessante è sufficiente aprire qui un conto titoli con Trade Republic, un’operazione effettuabile in pochi minuti da tutti coloro che hanno almeno 18 anni di età e resistenza in Italia. Servirà anche un numero di cellulare europea e un conto corrente bancario SEPA.

Una volta aperto il conto titoli con Trade Republic bisognerà versare il denaro su tale rapporto. È possibile farlo usando molti strumenti a tua disposizione: utilizzare le carte di credito, Apple Pay o Google Pay ti permetterà di trasferire i soldi in tempo reale, mentre usando un bonifico bancario bisognerà attendere tra uno a tre giorni lavorativi.

A quel punto potrai utilizzare il denaro per le tue operazioni finanziarie o, se vuoi, lasciare i fondi sul conto titoli: è proprio quest’ultima giacenza che sarà remunerata al 2%!

I vantaggi del super tasso Trade Republic sulla liquidità non vincolata

Ma conviene davvero ricorrere al super tasso di Trade Republic sulla liquidità non vincolata?

A nostro giudizio si, e almeno per 5 buone ragioni:

Usufruire del 2% è molto semplice: basta aprire un conto gratis seguendo le istruzioni di cui sopra! Potrai in ogni caso depositare e prelevare dal conto i soldi, in qualsiasi momento, senza vincoli Gli interessi sono accreditati mensilmente, contribuendo in tal modo a far crescere nel tempo i capitali del conto titoli La remunerazione è prevista per la liquidità sui conti di tutte le dimensioni, fino a 50.000 euro È presente una garanzia sui conti fino a 100.000 euro, con ulteriore rassicurazione per tutti i clienti che desiderano approfittare di questa opportunità.

Se a questo punto ti sei convinto che l’offerta di Trade Republic possa fare al caso tuo, ti consigliamo di aprire subito un conto: puoi farlo cliccando qui per iniziare subito a guadagnare il 2% sulle somme depositate!

Di seguito tutte le caratteristice in modo schematico:

– 2% p.a. Interessi senza vincoli

– il 2% si applica per un tempo illimitato (cioè, a differenza di altre offerte che pagano il 2% per 6 mesi e lo 0,5% per i restanti 6 mesi, TR pagherà il 2% per un anno);

– gli interessi vengono corrisposti sulla liquidità non investita

– l’offerta è valida per i nuovi clienti e per quelli esistenti (molte offerte di altri concorrenti si applicano solo ai nuovi clienti);

– non ci sono ulteriori condizioni – i clienti non sono obbligati a usare il trading, non c’è vincolo sul deposito, etc.

– i fondi vengono depositati presso Citi o Deutsche Bank;

– TR punta ad avere la migliore offerta sul mercato e applicheranno una remunerazione mensile basata sulla politica degli interessi della BCE;

– deposito massimo 50k euro;

– deposito garantito fino a 100k euro, rating AAA;

Se invece vuoi saperne di più sulla piattaforma, recentemente abbiamo aggiornato la nostra recensione su TradeRepublic. Buona lettura!

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!