Revolut Recensioni: app conto e carta con IBAN, scopri se è sicuro e come funziona

Revolut è un conto senza spese dotato di IBAN, con la possibilità di gestire le proprie risorse finanziarie attraverso una comoda app in modo sicuro. Revolut offre una varietà di funzioni che tornano molto utili in vari contesti, e in particolare nasce come conto per giovani e persone che viaggiano spesso.

Con Revolut hai la possibilità di gestire il denaro da qualsiasi dispositivo, effettuare pagamenti, convertire valuta, ma anche acquistare criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Uniswap e molte altre. Il tutto è collegato ad una carta appartenente al circuito Visa Mastercard che puoi utilizzare per pagare nei negozi fisici o prelevare presso qualsiasi sportello bancario.

Tutti questi servizi di Revolut li hai senza pagare assolutamente nulla. Persino i prelievi di denaro dagli sportelli bancomat sono gratuiti, anche se solo entro una certa soglia, e la gestione del tuo conto può avvenire interamente tramite smartphone grazie ad una comoda app in grado di garantire massimi livelli di sicurezza.

Revolut conviene molto per una serie di ragioni, offre massima garanzia di sicurezza e grandi comodità, ma ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati, ad esempio non è possibile avere una carta di credito, e non è disponibile un conto deposito.

Cos’è Revolut e come nasce

Fondata nel 2015, Revolut è una società fintech che ha rivoluzionato il settore bancario nel giro di qualche anno. Revolut non ha impiegato molto tempo per affermarsi e costruirsi una solida base di utenti affezionati, che hanno apprezzato sin da subito la possibilità di utilizzare servizi di pagamento e di gestione del denaro moderni e all’avanguardia, ma al tempo stesso a costo zero.

Questo ci proietta verso un’utenza indubbiamente giovane, adusa ai pagamenti elettronici, alle app dei dispositivi mobili, e affine con quel processo di digitalizzazione cui stiamo assistendo in particolare in questi ultimi anni.

Se da una parte abbiamo i vantaggi e le comodità connesse a tutto quanto sopra brevemente illustrato, dall’altra troviamo dei piccoli svantaggi, a cominciare dal fatto che non esistono sul territorio filiali Revolut. Non solo la gestione del conto Revolut è interamente digitalizzata, avvenendo tramite app su dispositivi mobili, o su desktop, ma non esiste nemmeno la possibilità di ricevere assistenza telefonica. Non vi è quindi un centralino Revolut con cui parlare, e l’assistenza avviene interamente via live chat.

Chi ha un conto Revolut quindi gestisce il proprio denaro interamente dal proprio dispositivo, dal quale può effettuare pagamenti e convertire valuta, il tutto senza nessun costo fisso.

Come funziona il conto Revolut

Puoi scegliere la carta Revolut che preferisci

Con Revolut hai un conto corrente online, con regolare IBAN su cui puoi ricevere anche l’accredito dello stipendio, che può essere gestito tramite l’App Revolut, disponibile sia per dispositivo mobile, smartphone o iPhone che da desktop.

Ogni operazione viene effettuata via dispositivo elettronico, cosa che naturalmente ormai qualsiasi banca permette di fare, sebbene non tutte le app siano altrettanto comode da utilizzare, e vi siano in genere delle spese per il mantenimento del conto.

La app di Revolut è effettivamente tra le app più comode, veloci da usare ed intuitive per qualsiasi operazione. Inviare e ricevere denaro a e da amici/parenti è estremamente facile, quanto meno finanto che si tratta di inviare e ricevere a o da chi ha un conto Revolut, mentre per operazioni tra Revolut e altri conti, ad esempio conti bancari, l’operazione può richiedere qualche minuto in più.

Ma d’altra parte inviare denaro a un amico o a un parente con Revolut è facile quanto inviare un messaggio su Whatsapp, invece di digitare del testo si digita l’importo, e la ricezione dell’accredito è altrettanto veloce.

Per aprire un conto Revolut bisogna inserire il proprio numero di telefono sul sito revolut.com, quindi si riceve un SMS con il link per scaricare la app ed avviare la registrazione del proprio conto.

Prima di fare la registrazione però è bene controllare se esiste la possibilità di ricevere uno dei bonus per nuovi iscritti, in questo modo potrai ricevere un accredito per il solo fatto di aver aperto un conto Revolut, ordinato una carta Revolut fisica ed effettuato il tuo primo pagamento usando la carta.

Ma andiamo per gradi. Al termine della registrazione è possibile richiedere la propria carta fisica (VISA o Mastercard) da associare al proprio conto. La carta è gratuita, a meno che uno non voglia scegliere una versione speciale, ad esempio quella di metallo, ma in entrambi i casi si devono comunque pagare 5,99 euro di spese di spedizione.

Veniamo alla documentazione. Per aprire il conto Revolut non bisogna inviare alcuna documentazione cartacea, infatti si può fare tutto per via telematica. Si può fare tutto da desktop, ma bisogna avere una fotocamera per il selfie di riconoscimento da inviare, quindi in genere è più comodo usare uno smartphone.

Una volta che l’account sarà stato verificato sarà possibile accedere all’area personale del conto ed iniziare ad eseguire le varie operazioni, tra cui invio di denaro, richiesta di denaro, ricezione di pagamenti, acquisto di criptovalute, conversione in valute straniere e così via.

Come fare per ricaricare il conto Revolut

Quando apri un conto Revolut in genere hai bisogno di depositare del denaro per poter iniziare ad eseguire le varie operazioni disponibili, ma come fare? Vediamo subito in che modo si ricarica il conto. Sono accettati i seguenti metodi per depositare su Revolut:

bonifico bancario

carta di credito, carta di debito, carta prepagata

Apple Pay / Google Pay

trasferimento diretto da un altro conto Revolut.

Dal momento che non esistono filiali fisiche Revolut, e che non vi sono al momento convenzioni stipulate per bypassare questo ostacolo, non è possibile depositare denaro contante su Revolut. In compenso non vengono applicate commissioni per i depositi effettuati coi vari metodi di pagamento.

Come fare il cambio di valuta con Revolut

Una delle funzioni più interessanti offerte dall’app di Revolut è quella del cambio valuta. Grazie a questo servizio è possibile infatti convertire gli euro che deteniamo sul conto Revolut in almeno 150 diverse valute estere.

Molto interessante è in particolare il fatto che per queste operazioni non viene addebitato alcun costo, la conversione in altre valute fiat avviene completamente senza commissioni, nessuna maggiorazione sul tasso di cambio, a meno che la conversione non avvenga nel weekend. In questo caso infatti viene applicata una commissione dello 0,5%. Ed ecco spiegato il motivo per cui Revolut è un conto particolarmente apprezzato da chi viaggia.

Inoltre l’operazione per convertire da una valuta ad un’altra è molto semplice e richiede solo qualche secondo, basta selezionare l’importo in euro che vogliamo convertire, selezionare dal menu a tendina la valuta che ci serve, ed automaticamente verrà visualizzato l’importo che avremo nella nuova valuta. A questo punto è sufficiente cliccare sul tasto “converti valuta” e il gioco è fatto. Il tutto senza aver speso un centesimo di commissioni.

Commodities trading con Revolut, compra oro, argento e altri metalli preziosi

Una volta aperto un conto hai anche la possibilità di acquistare commodities con Revolut come oro, argento e altri metalli preziosi.

Già a partire dal marzo 2020 infatti con l’app di Revolut i clienti avevano la possibilità di acquistare oro e, poco dopo anche argento. Proprio ora invece stanno per essere aggiunti anche palladio e platino all’elenco delle materie prime disponibili per il trading sulla app.

Una possibilità che è riservata non solo ai clienti Plus, Premium o Metal, ma anche ai clienti con un conto Revolut Standard, sia per chi usa l’app dal Regno Unito che dalla Svizzera o da qualsiasi Paese Ue.

Da Revolut però fanno sapere che, così come per l’oro e l’argento, anche con il platino e il palladio è possibile trasferire l’esposizione alle commodities da un cliente Revolut a un altro cliente tramite l’app, oppure è possibile convertirla istantaneamente in criptovaluta o moneta elettronica per effettuare acquisti.

Esiste poi una funzione di scambio automatico che permette agli utenti di impostare un determinato prezzo a cui negoziare l’esposizione di platino o palladio, e sarà l’app stessa a completare la transazione in modo automatico quando il prezzo di mercato della commodity raggiunge il livello prefissato.

Come fare trading con Revolut

Un’altra funzione molto interessante disponibile sull’app di Revolut è quella che ti permette di fare trading azionario, trading su criptovalute, e trading su valute fiat.

Per fare tutto questo basta andare nella sezione Investimenti e Risparmi direttamente dall’app Revolut, e qui sarà possibile investire in vari strumenti finanziari comprese azioni Usa, criptovalute e oro. Ma proviamo a fare un po’ di ordine, sull’app Revolut, nella sezione Investimenti e Risparmi è possibile fare le seguenti operazioni:

trading azionario: permette di comprare azioni reali frazionate a partire da 1 dollaro

acquistare criptovalute: è possibile acquistare Bitcoin, Ethereum e oltre 50 criptovalute

trading su valute fiat: si possono effettuare operazioni di trading su oltre 150 valute di tutto il mondo.

La app di Revolut rende tutto molto più facile di quanto possa sembrare a chi ancora non ha provato ad usarla, specie nel campo degli investimenti finanziari. Con la app Revolut diventa molto facile acquistare criptovalute e fare trading, e in qualsiasi momento in pochi secondi puoi disporre delle risorse che hai sul tuo conto, facendole passare da criptovalute ad euro, o da euro a qualsiasi altra valuta fiat.

Come funziona il salvadanaio di Revolut

Il Salvadanaio è un’altra funzione disponibile sull’app di Revolut, e funziona esattamente come un vero salvadanaio. Naturalmente puoi abilitare il salvadanaio oppure disabilitarlo in qualsiasi momento, e puoi modificare le impostazioni a tuo piacimento per fare in modo che al suo interno ci finiscano gli spiccioli del ‘resto’ quando fai i tuoi acquisti.

La funzione del salvadanaio infatti è proprio quella di arrotondare l’importo pagato con ogni acquisto fatto con Revolut, e la differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e l’importo arrotondato per eccesso, viene messa da parte nel salvadanaio dell’app.

A un certo punto ti ritroverai un po’ di soldi da parte che saranno il risultato di questo meccanismo applicato ai vari pagamenti effettuati. Inoltre puoi aggiungere denaro al tuo salvadanaio anche manualmente, così da riempirlo prima e incentivare il risparmio.

Come pagare con Revolut

Fare pagamenti con Revolut è particolarmente facile soprattutto se si tratta di inviare denaro ad un altro account Revolut. I contatti che hai nella tua rubrica sul tuo smartphone vengono automaticamente contrassegnati con la R di Revolut se hanno un conto, ed inviare denaro a questi contatti è facile come inviare un messaggio tramite Whatsapp.

Puoi anche scrivere un breve messaggio quando invii denaro attraverso la app di Revolut, e puoi inviare un qualsiasi importo senza pagare nessuna commissione.

Quanto ai pagamenti non dimentichiamo che la carta Revolut appartiene a circuiti Mastercard Visa, e puoi usarla per pagare un po’ ovunque come faresti con qualsiasi altra carta. Anche in questo caso naturalmente non ci sono commissioni.

Tipi di conto su Revolut

Con Revolut puoi scegliere tra 4 tipi di conto, a seconda di quali sono le tue esigenze. Ricorda però che più sono i servizi offerti, maggiori i costi per mantenere il conto che, ricordiamolo, sono comunque piuttosto bassi.

I tipi di conto che puoi avere con Revolut sono 4 e sono i seguenti:

Conto Standard

Conto Plus

Conto Premium

Conto Metal

Conto Standard: questo è il conto base, quello con zero spese e tutta una serie di comode funzioni a disposizione dell’utente senza costi aggiuntivi. Il conto Standard infatti permette di:

effettuare prelievi da sportelli bancomat senza pagare commissioni fino ad un massimo di 200 euro al mese

ricevere una carta di debito gratuita associata al conto Revolut (si pagano solo 5,99 euro di spese di spedizione della carta)

convertire il tuo denaro in almeno 150 diverse valute di tutto il mondo senza pagare alcuna commissione fino a 1.000 euro al mese

eseguire fino ad un massimo di 3 compravendite di azioni al mese senza pagare commissioni (a partire dalla quarta scatta la commissione di 1$)

acquistare fino a 5 criptovalute con una commissione fissa del 2,5%.

Conto Plus: mentre il conto Standard, cioè quello base, non ha alcuna spesa di gestione, per il conto Plus dobbiamo mettere in conto 2,99€ al mese, ma a fronte di diversi vantaggi che a seconda delle esigenze possono valere la spesa:

nessun costo per la spedizione della carta di debito

assistenza clienti prioritaria 24/7

disponibilità di un conto per massimo 2 bambini (Revolut Junior) che è interamente controllato dal richiedente

copertura sugli acquisti fino a 1.000€ in caso di danni accidentali o furti

rimborsi fino a 1.000€ per biglietti di eventi culturali, musicali o sportivi

possibilità di richiedere il rimborso per articoli il cui costo è compreso tra 50 e 300 euro in quei casi in cui il venditore non accetta il reso.

Conto Premium: con il conto Premium iniziamo a salire un po’ di prezzo, infatti costa 7,99 euro al mese. I servizi e le funzionalità offerti però salgono proporzionalmente infatti chi ha un conto Revolut Premium dispone di:

prelievi da qualsiasi sportello bancomat gratuiti fino a 400 euro al mese

nessun limite di spesa per la conversione di valuta estera

fino a 8 compranvendite di azioni al mese senza pagare alcuna commissione

commissione per la compravendita di criptovalute fissata all’1,5%

Questi però sono solo i servizi base riservati ai clienti con un conto Revolut Premium, ai quali si vanno aggiungere infatti i seguenti servizi:

assicurazione medica internazionale inclusa ed estendibile fino a 90 giorni

Smartdelay, cioè un’assicurazione sui ritardi dei voli e sui bagagli che dà la possibilità di accedere all’area lounge dell’aeroporto quando un volo viene cancellato o è in ritardo, e di portarvi un amico

consegna della carta Premium entro 1-3 giorni lavorativi con espresso/prioritaria

carte virtuali usa e getta incluse

possibilità di effettuare un bonifico SWIFT gratuito al mese

bonifici transfrontalieri gratuiti illimitati

assistenza clienti 24/7 prioritaria.

Conto Metal: il conto Metal di Revolut è quello di livello più alto, ma ha un canone mensile di 13,99 euro. I limiti sono ancora meno restrittivi di quelli di chi ha un conto Premium, e in particolare permette di:

prelevare gratis fino ad 800 euro al mese da qualsiasi sportello bancomat

avere fino a 5 conti junior

accedere all’area lounge degli aeroporti come previsto dal privilegio SmartDelay portando fino a 3 amici invece di uno soltanto.

La spesa mensile di quasi 14 euro comprende inoltre:

copertura di 180 giorni sugli acquisti, in caso di furto o danni accidentali

franchigia sul noleggio auto

0,1% di cashback in Europa e 1% fuori dall’Europa su ogni pagamento effettuato con la carta fino a coprire interamente la somma dei 13,99 euro della tariffa mensile del conto Metal.

Servizio clienti di Revolut, 3 canali per ricevere assistenza

Il servizio clienti di Revolut è di prima qualità, rapido e professionale, ma per quanto riguarda l’assistenza telefonica è automatizzata e solo in inglese. Ad ogni modo i clienti possono ricevere assistenza attraverso tre canali:

assistenza clienti via chat: è disponibile h24, 7 giorni su 7, e per i clienti che hanno un conto Plus, Premium o Metal è disponibile un servizio di assistenza prioritario

assistenza clienti telefonica: si tratta di un servizio di assistenza automatizzato che risponde solo in inglese

assistenza dalla sezione Aiuto: visitando la sezione Aiuto della chat è possibile aprire un ticket per eventuali problematiche riscontrate con l’utilizzo del conto Revolut.

Inoltre è possibile comunque ricevere assistenza attraverso i profili social di Revolut, e non solo. Si può visitare il sito web ufficiale, selezionando l’opzione: “chiedi alla nostra community”. Qui generalmente si trovano le risposte alle domande e alle problematiche più frequenti.

Dal momento che Revolut non ha succursali sul territorio ogni problematica che dovesse presentarsi dovrà essere risolta da remoto, e questo naturalmente può essere un ostacolo per chi non ha molta familiarità con i sistemi più moderni di comunicazione. Si tratta infatti di un conto adatto, come accennato fin dall’inizio di questa recensione, ad una clientela giovane.

Nel complesso l’assistenza clienti è puntuale e precisa, ma ci sono clienti che hanno lamentato in alcune occasioni un po’ di lentezza nel ricevere le risposte.

Revolut è un conto sicuro?

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, possiamo dire che siamo su livelli sicuramente molto elevati. Partiamo col dire che Revolut è stata fondata meno di 10 anni fa, visto che la nascita risale al 2015 appena, quindi non può vantare sicuramente una lunga esperienza nel settore bancario.

Tuttavia Revolut dispone di una licenza bancaria, e questo gioca un ruolo di primaria importanza nel garantire un adeguato livello di sicurezza ai clienti.

Grazie alla licenza bancaria infatti Revolut può aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il che significa che ogni cliente titolare di un conto su Revolut è protetto fino a 100 mila euro. In altre parole in caso di bancarotta di Revolut ciascun cliente sarà indennizzato per le somme che deteneva sul conto fino ad un massimo di 100.000 euro appunto.

È bene precisare anche che gli utenti che hanno un conto su Revolut non sono esposti al rischio di default della società, né al rischio di default delle banche presso cui sono conservati i fondi dei clienti, vale a dire Barclays e Lloyd’s.

Sull’aspetto della sicurezza di Revolut ci sono poi alcuni aspetti che vale la pena evidenziare, a cominciare dal fatto che presso Revolut è al lavoro un team specializzato che si occupa in modo specifico della sicurezza dell’app, e che mette a disposizione dei clienti diversi presidi di protezione che sono:

sistema di identificazione attraverso impronta digitale, che consente di accedere all’area personale del conto (l’attivazione di questo sistema è facoltativa e a discrezione dell’utente)

sistema di sicurezza antifrode Sherlock, che permette di inviare notifiche in tempo reale nel caso in cui vengano rilevate attività sospette. Se il tuo dispositivo mobile si trova in una città ma il pagamento avviene in tutt’altra zona, allora Sherlock provvederà a chiedere al cliente di accettare quella specifica transazione o a bloccarla attraverso la app di Revolut

sistema per creare carte virtuali usa e getta, che si possono usare per fare acquisti online o su siti dei quali non abbiamo certezze in merito al livello di affidabilità.

Con Revolut quindi non solo abbiamo un elevato livello di sicurezza, legato alle garanzie per i clienti e alla copertura assicurativa, ma anche sotto l’aspetto delle funzioni all’avanguardia che permettono al cliente di sentirsi sempre tranquillo nella gestione del denaro che ha sul conto Revolut.

Quali sono le promozioni di Revolut

Un altro aspetto che vale la pena approfondire circa il conto Revolut, è quello delle promozioni. In tal caso ci riferiamo sia a sconti e coupon, che ai vantaggi legati alla carta Metal a cominciare dal Cashback.

Ma non è tutto, perché chi ha un conto Revolut ha di tanto in tanto la possibilità di approfittare di promozioni periodiche che permettono di ottenere accrediti per l’apertura di un conto da parte di amici, parenti o conoscenti.

In questo caso chi ha un conto Revolut riceve una e-mail o una notifica dalla app che informa l’utente della possibilità di ricevere in genere tra i 30 e i 40 euro per ogni amico che apre un conto su Revolut, ordina una carta fisica ed effettua il suo primo pagamento.

In ogni caso per approfittare di questa promozione è bene ricordare che i passaggi devono essere effettuati nei tempi previsti, quindi prima di inviare gli inviti è il caso di assicurarsi che chi sta per riceverli sia in grado di effettuare tutte le operazioni richieste in modo abbastanza tempestivo, altrimenti il bonus non verrà accreditato. Ma vi sono anche altre promozioni, come quella che ti permette di avere un conto Revolut premium per 3 mesi senza pagare nulla.

Giudizio finale su Revolut

Il conto Revolut ha in particolare due punti forti, che sono i servizi all’avanguardia e i costi estremamente bassi. I costi diventano meno contenuti nel caso di conti non base, ma anche i servizi diventano ancor più interessanti, e la scelta del profilo più adatto spetta all’utente, che dovrà operarla sulla base delle sue personali esigenze.

In molti comunque utilizzano il conto Revolut come conto secondario, una sorta di conto da sfruttare per quando si viaggia, per effettuare pagamenti rapidi, e per operare nel mercato delle criptovalute in particolare.

Grazie ai suoi punti forti Revolut si è ben presto ritagliato una fetta di utenza niente male anche in Italia, con oltre 500 mila conti attivi ad oggi (dicembre 2022). Molti di questi però, come accennato, usano Revolut come conto secondario, per via del suo canone zero, per i bonifici SEPA gratuiti e per la possibilità di fare trading azionario senza commissioni o per comprare criptovalute in modo facile, veloce e a bassi costi.

Alcuni servizi tipici dei classici conti correnti bancari però non sono disponibili, come la cointestazione di un conto, l’attivazione di un saldo debitore (scoperto), o la possibilità di richiedere una carta di credito. Nel complesso il conto Revolut conviene ed ha molto da offrire, il resto dipende da quali sono le esigenze del singolo utente che dovrà valutare se può fare al suo caso specifico oppure no.

