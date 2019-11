Xiaomi anticipa il Black Friday 2019 con alcune offerte sul suo store ufficiale.

Tante offerte già attive ed altre in arrivo in queste ore. Vediamo le più interessanti.

Xiaomi non è certo nuova ad iniziative sorprendenti che danno vita a promozioni allettanti sul proprio store ufficiale mi.com con cui cerca di attirare sempre nuovi clienti su tutti i suoi prodotto. In questo caso l'occasione è nata dall'avvicinarsi del Black Friday 2019. Hanno ben pensato di cogliere quest'occasione per attivare giorno dopo giorno delle nuove offerte, alcune accessibili dal sito, altre solamente dall'app Mi Store.

Ci sono offerte molto interessanti che vedono scontati alcuni prodotto come Redmi Note 7 e altri bestseller.

Il Redmi Note 7: campione di vendite della prima metà del 2019 ed ha permesso al brand Redmi di farsi conoscere al grande pubblico di tutto il mondo. E' lui il protagonista della promozione pre-Black Friday 2019.

Xiaomi sconta di ben 40 euro la versione con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria. Quindi il Redmi Note 7 passa da un prezzo di listino di 179.00 euro a soli 139.90 euro.

Altra offerta interessante, ma che si rivolge solo agli utenti dell'app Mi Store di Xiaomi, vede uno sconto di 20 euro su Redmi Note 8 Pro nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, disponibile a 279.90 euro.

Altre offerte molto interessanti in arrivo da parte di Xiaomi e che sono particolarmente ghiotte sono queste due:

La prima riguarda il flagship Xiaomi Mi 9 con 6 Gb di RAM e 64 GB di memoria. nella giornata del 21 novembre 2019 sarà disponibile dalle ore 14 alle 16 sarà proposto ad un prezzo incredibilmente basso, appena 299.90 euro , il più masso mai registrato finora e inoltre in regalo viene dato anche il Wireless Charger da 20 W.

con nella giornata del sarà disponibile dalle ore 14 alle 16 sarà proposto ad un prezzo incredibilmente basso, appena , il più masso mai registrato finora e inoltre in regalo viene dato anche il Wireless Charger da 20 W. La seconda offerta sarà attiva il 22 novembre e vedrà protagonista il nuovo Redmi Note 8T nella versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, sarà scontato di 20 euro e quindi acquistabile a 179.90 euro.

Come già detto, tutte le offerte menzionate saranno disponibili sullo store ufficiale Xiaomi, mi.com, e sull'app Mi Store.