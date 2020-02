Instagram: in arrivo l'ordine cronologico dei post

In seguito alle numerose richieste degli utenti, Instagram va parzialmente incontro alle loro esigenze e testa una funzione per mostrare i post in ordine cronologico.

Novità in arrivo su Instagram. E' noto a tutti che sul famosissmo social non si possano ordinare il feed in sequenza cronologica. Ma sembra che a breve ci sarà la possibilità di poter visualizzare insieme tutti i post più recenti. Questa nuova "funzione" è stata "scoperta" da Jane Manchun Wong, l'esperta di reverse engineering delle più famose app al mondo.

✅ Apri una demo gratuita con AvaTrade e ricevi subito 100.000 € di denaro virtuale per praticare la tua strategia di trading ⭐☎ Supporto vincente. Expert Advisor e piattaforma di copy trading DuplyTrade. Vai su Avatrade.it >> Trading in sicurezza e spread ultra bassi.

Manchun Wong infatti non fa altro che "smontare" le app per individuare nel codice le novità che sono già pronte ma che ancora non sono state implementate. Segno che potrebbero arrivare a breve. Come nel caso dei post recenti. Si tratta di una nuova finestra all'interno dell'app Instagram che ci informa su quali contatti, di quelli che seguiamo, hanno recentemente pubblicato dei nuovi post e ci da la possibilità di visualizzarli immediatamente in una schermata apposita. Non è proprio come Facebook che permette di vedere tutti i post in ordine cronologico ma è comunque una bel passo avanti viste le richieste degli utenti.

All'inizio Instagram mostrava i post in ordine cronologico, bastava scorrerli. Poi nel 2016 la rivoluzione: i post venivano ordinati in base ai nostri gusti.

Il cambio dell'algoritmo ha portato così una profonda novità: per apparire su instagram bisogna "lavorare" su Instagram oppure pagare. Fu in quel momento che nacque l'industria dei bot di Instagram, creati appositamente per raggirare e truffare l'algoritmo e infatti ci riuscirono benissimo. Ma si è poi arrivati ad un punto in cui a causa dei bot si creavano influencer inesistenti con tantissimi follower falsi. Da li l'esigenza da parte degli utenti ti tornare al vecchio feed cronologico. Infatti le polemiche sono andate in crescendo costante.

Nonostante l'ultima novità scoperta da Jane Manchun Wong però, dispiace dirlo, non significa che ci sarà un ritorno all'ordine cronologico su Instagram. Sfortunatamente, forse, è proprio il contrario che sta accandendo: l'app sta fornendo una specie di contentino agli utenti, mostrando loro i post più recendi, ma in modo ben separato dal feed principale, in modo da poter continuare con l'algoritmo introdotto dal 2016