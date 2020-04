Sky: due canali gratuiti per tutti in occasione del coronavirus

Nell'emergenza coronavirus Sky attiva due nuovi canali dedicati al Cinema disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati.

Sky, in seguito al proseguimento del periodo di quarantena dovuta al Covid-19 ha deciso di proseguire con le iniziative in favore dei propri clienti. Dal 4 al 30 aprile Sky attiverà due nuovi canali Cinema per tutti i suoi abbonati, anche per chi non ha il pacchetto attivo. I due nuovi canali saranno disponibili sul satellitare ma anche sulla fibra e sul digitale terrestre senza costi aggiuntivi.

Il nome dei due nuovi canali sarà legato strettamente al periodo storico che stiamo vivendo:

Sky Cinema #IoRestoACasa 1

Sky Cinema #IoRestoACasa 2

Il primo sarà dedicato alla proiezione di film da vedere con tutta la famiglia, ci saranno contenuti in prima visione che sono stati molto apprezzati dalla critica. Il secondo canale invece sarà più orientato verso la proiezione di contenuti più emozionanti e carichi di adrenalina che hanno fatto la storia del cinema, come ad esempio la Trilogia del dollaro di Sergio Leone. I due canali saranno disponibili anche su SkyGo e si potranno vedere anche tramite smartphone, tablet e PC.

Dove vedere i due canali Sky Cinema

I due nuovi canali di Sky Cinema, #IoRestoACasa 1 e #IoRestoACasa 2 si potranno trovare rispettivamente ai numeri 310 e 311 di Sky sul satellitare e 471 e 473 sul digitale terrestre. I canali saranno attivi fino al 30 aprile per tutti gli abbonati Sky in modalità del tutto gratuita.

Sul canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 verranno proiettati film come "Il giorno più bello del mondo" con Alessandro Siani, "Mio fratello rincorre i dinosauri" con Alessandro Gasman e Isabella Ragonese. Sono prime visioni uscite nei cinema di recente. Inoltre non mancheranno le proiezioni di grandi classici come i film di Alberto Sordi.

Su Sky Cinema #IoRestoACasa 2 verranno proiettati film più adrenalinici come "Rambo-Lasto Blood", di recente visto nei cinema o altri grandi titoli italiani come "Il primo re", "Il Traditore" e "Lo chiamavano Jeeg Robot".

Altre iniziative Sky per l'emergenza coronavirus.

I due nuovi canali Cinema attivati da Sky non sono l'unica iniziativa lanciata nel mese di aprile per i propri abbonati.

Per gli utenti che hanno tutti i pacchetti attivati ci sarà la possibilità di vedere alcuni film su PrimaFila. Sarà anche aperta la visione dei pacchetti Sport e Famiglia per gli utenti satellite e fibra. Disponibile, inoltre, anche la visione in streaming gratuito di alcuni contenuti Sky Arte: basterà accedere al sito per vederle online.