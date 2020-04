WhatsApp aumenta il numero di partecipanti durante le videochiamate

Finalmente WhatsApp allarga il numero di partecipanti durante le videochiamate. L'aggiornamento dovrebbe arrivare a breve. Ma non è l'unica novità in arrivo

Uno dei limiti che abbiamo notato su WhatsApp in questo periodo è quello del numero di partecipanti massimo durante le chiamate e le videochiamate: era consentito farle al massimo in quattro componenti. Si è trattato di un limite abbastanza importante in questo periodo di quarantena in cui le videochiamate di gruppo hanno subito un'impennata.

Infatti, soprattutto in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere chiusi in casa a causa della pandemia, in tanti ci siamo scontrati con questo limite dell'app di messaggistica più famosa al mondo. Evidentemente questo "problema" deve aver smosso le coscienze degli sviluppatori di WhatsApp che si sono messi in moto ed hanno iniziato a lavorare per trovare la soluzione il prima possibile. Questa notizia arriva dal tem WaBetaInfo direttamente sul loro blog. Infatti nell'ultimo aggiornamento beta dell'app per Android e iOS sembra ci siano specifici riferimenti al fatto che il numero di partecipanti massimo in una videochat verrà a breve ampliato. Ancora non si sa ufficialmente quando questa nuova implementazione sarà disponibile per tutti, ma molto probabilmente dovrebbe avvenire in tempi ristretti.

WhatsApp: più di 4 persone per chiamate e videochiamate

La notizia, portata alla luce da WaBetaInfo racchiude tante novità. Per la piattaforma di WhatsApp si tratta di una rivoluzione: portare il numero di partecipanti da soli 4 ad un numero maggiore è un cambiamento non da poco per gli utenti.

Il limite di 4 partecipanti era dettato principalente dallo schermo: riuscire a suddividere uno schermo di soli 6 pollici in più di 4 rettangoli non è una cosa semplice. Evidentemente gli sviluppatori avranno pensato ad una soluzione alternativa in modo da non creare caos durante le chiamate con molte persone.

L'indizio che denota chiaramente l'allargamento del numero di persone che potranno partecipare ad una videochiamata e chiamata contemporaneamente su WhatsApp, è stato trovato nelle ultime versioni beta dell'app, rispettivamente 2.20.128 e 2.20.50.23 per Android e iOS. Ancora non è possibile capire dal codice quale sarà il limite di partecipanti consentito, ma solo che questo numero verrà aumentato. Potrebbe essere da 6 a 12 si presume, ma ancora, come detto, non c'è chiarezza. Probabilmente si tratterà di un numero contenuto nei 10 partecipanti. Troppe persone potrebbero complicare troppo la gestione dell'interfaccia.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'app, il nuovo limite non cambierà nulla. Basterà, come sempre, premere sulla cornetta o sulla telecamera all'interno delle chat e poi cliccare sull'icona dell'omino in alto a destra per aggiungere altri partecipanti.

Per l'argomento videochiamate WhatsApp da pc invece ancora non ci sono novità. Ancora la funzione non è abilitata per la versione desktop e sembra che non lo sarà nemmeno nel prossimo futuro.

Chiamate più sicure

La novità dell'incremento del numero di partecipanti durante le videochiamate non è l'unica che la versione beta di WhatsApp per Android e iOS porta con sè, ma ha anche un'altra piccola news. Quando si fa una chiamata, sul display dello smartphone compare "crittografia end-to-end". È un sistema di sicurezza usato da WhatsApp per garantire la privacy delle nostre telefonate e rendere le nostre conversazioni protette dagli hacker che potrebbero ascoltare le nostre telefonate e rubare dati personali.

Quando arriverà l'aggiornamento?

Ovviamente la domanda principale è su quando verrà rilasciato questo nuovo aggiornamento. Non esiste ancora una data certa, ma quasi sicuramente si tratterà di tempi abbastanza brevi.

Gli sviluppatori WhatsApp sembra si stiano dando un gran da fare e stanno cercando di rilasciare l'aggiornamento definitivo il prima possibile anche per permettere a tutti gli utenti di poter effettuare videochiamate di gruppo in questo periodo in cui tutti siamo rinchiusi forzatamente in casa e per molti che sono lontani dai propri familiari questa può essere una buona soluzioni per rimanere in contatto anche visivo.