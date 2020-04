Un messaggio blocca l'iPhone: Vediamo come difenderci e come risolvere il problema

Molti utenti si sono ritrovati con l'iPhone in blocco dopo aver ricevuto un messaggio. Vediamo cosa succede e come rimediare a questo fastidioso bug

È sufficiente un messaggio per mandare l'iPhone in blocco. È stato scoperto da un utente su Reddit, il quale ha creato un thread in cui ha descritto la propria esperienza. L'utente racconta che dopo aver ricevuto un messaggio molto strano, il telefono si è bloccato ad ha smesso di funzionare. Per poter risolvere il problema è stato necessario dover riavviare la modalità DFU manuale e ripristinare l'iPhone.

🥇 Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, Expert Advisor e piattaforma di copy trading DuplyTrade. Trading in sicurezza, e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>

Questo è un problema davvero fastidioso e già in passato è riuscito a danneggiare molti utenti. Infatti, alcuni anni fa si è verificato un bug molto simile: bastava un messaggio contenente una lettera molto strana per mandare in blocco l'iPhone per sempre. Quel bug non era risolvibile nemmeno tramite l'avvio in modalità DFU. Lo smartphone non riusciva più a ripartire. Questo messaggio purtroppo gira su tutte le varie piattaforme di messaggistica: iMessage, Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger e Direct Message di Instagram. Per fortuna sembra che la soluzione al problema sia stata trovata e che sia disponibile nella versione iOS 13.4.5 che al momento è solo in versione beta però. Sembra che il bug sia stato risolto e che chi riceva il messaggio non abbia problemi ritrovandosi con l'iPhone bloccato.

Il messaggio incriminato

Leggendo la conversazione aperta su Reddit sembra ci siano varie teorie che circolano sul messaggio. Secondo l'utente che ha scoperto il bug sembra che nel testo ci sia l'emoji della bandiera italiana ed un carattere della lingua Telugu. Sembra che a mandare in blocco l'iPhone sia il carattere della lingua Telugu e che l'emoji sia semplicemente casuale.

Uno dei maggiori esperti al mondo di Apple, EverythingApplePro, ha pubblicato un video su Twitter in cui spiega come funziona il bug: è sufficiente ricevere il messaggio su una qualsiasi app di messaggistica per mandare in blocco l'iPhone. Nel video, inoltre, si nota chiaramente che nel messaggio non compare alcuna bandiera italiana.

Perchè l'iPhone va in blocco

Il problema è tutto concentrato sul "particolare" carattere che contiene il messaggio. Con molta probabilità l'iPhone non è in grado di supportare il carattere della lingua Telugu e una volta ricevuto il messaggio l'iPhone non è in grado di decifrarlo e va immediatamente in blocco.

Come difendersi

Sembra che questo fastidioso e problematico bug sia stato risolto con il rilascio di iOS in versione 13.4.5. che al momento è disponibile solo per la versione beta. A quanto sembra Apple è a conoscenza del problema e pare che a breve dovrebbe rilasciare un aggiornamento risolutivo per scongiurare qualsiasi pericolo.

Nel frattempo, in attesa del nuovo aggiornamento, date molta attenzione ai messaggi che ricevete, anche dai vostri conoscenti e amici. Purtroppo c'è sempre qualcuno pronto a prestarsi ad uno scherzo.

Se vi capita di aprire per errore il messaggio ed il vostro iPhone va in blocco, l'unico modo di risolvere il problema è quello di avviarlo in modalità DFU manuale. Come si fa ad avviare il telefono in modalità DFU? Bisogna collegare lo smartphone al MAC, spegnere l'iPhone e tenere premuti i tasti Accensione e Home contemporaneamente per 10 secondi. A questo punto rilasciate solo il tasto Accensione e continuate a tener premuto il tasto Home fino a quando non si avvia la modalità Ripristino.

Sui modelli che vanno da iPhone X ai successivi, la procedura da seguire è leggermente differente: bisogna infatti prima il tanto "Volume su" e poi "Volume giu". Poi premere il tasto Side sulla destra e poi premere tenendoli premuti contemporaneamente i tasti Side e Volume giù per 5 secondi.