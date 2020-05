Nuova PlayStation 5: data di uscita, caratteristiche e prezzo

Sony finalmente ha ufficializzato l'uscita a breve della nuova PS5. Vediamo come sarà

Sul sito della consolle più famosa del mondo di casa Sony si legge "La PlayStation 5 sta per arrivare". L'azienda ha già iniziato a rendere noti alcuni dettagli della nuova consolle che sarà la più innovativa e potente.

La nuova PS5 fa già parlare di sè grazie ad una SSD ultra veloce, un sistemo I/O integrato e ad un audio super coinvolgente.

Caratteristiche tecniche

Sony assicura che la nuova PS5 punta ad immergere l'utente ancora di più nel gioco.

La nuova PS5 adotterà un'architettura RDNA 2, utilizzata anche dai rivali di Microsoft con XBox Series X. Ciò permetterà di avere elevate prestazioni giocando in 4K e poter gestire il ray tracing, ovvero la tecnologia che permette di avere immagini così definite da rendere molto difficile distinguere la realtà dal gioco.

Infatti il ray tracing simula il comportamento della luce come nella vita reale, come questa rimbalza sulle superfici e come si muove. Di conseguenza le immagini risultano molto accurate e iper realistiche, tanto da renderne complicata la distinzione dalla realtà in alcuni casi.

Oltre alla grafica anche l'audio è stato migliorato. I suoni saranno più "presenti".

Infatti si potranno addirittura sentire le gocce di pioggia o sentire in maniera distinta i movimenti del nemico per poterlo localizzare con precisione.

Da alcune news trapelate inoltre sembra che la nuova PlayStation 5 avrà 16 GB di memoria.

Compatibilità dei giochi

C'è un'altra ottima notizia per gli appasionati videogamer: sulla nuova PS5 si potranno utilizzare anche i giochi della versione PS4. Quindi sarà retrocompatibile con PS4 e Playstation VR.

Tra i giochi disponibili più famosi possiamo trovare

Fortnite

Assassin's Creed: Valhalla

Rainbow Six Siege

Outriders

Il Signore degli Anelli: Gollum

Godfall

Battlefield 6

Daying Light 2

Warframe

La nuova PlayStation 5 avrà tre diverse modalità di utilizzo:

Native Mode: per i giochi della nuova consolle Pro Legacy Mode: per i giochi PS4 Pro PS4 Legacy Mode: per i giochi "standard"

Design

Sul design della nuova consolle ancora non si sa tanto, c'è ancora un alone di mistero che avvolge la PS5. Ma dovrebbe avere un aspetto molto più futuristico.

Nuovo controller DualSense

Sul controller invece si ha già qualche informazione in più. Avrà un design con due tonalità di colore e rappresenta un'altra importante novità, anche dal punto di vista tecnico, della nuova PlayStation 5.

Il nuovo controller, infatti, conserva tutte le qualità apprezzatissime del Dualshock 4 ma presenta delle nuove funzionalità.

Oltre ad DualSense, ci sarà la tecnologia audio 3D Tempest che permetterà di sentirsi maggiormente coinvolti nell'esperienza di gioco.

Sono stati inseriti dagli sviluppatori dei "grilletti adattivi" nei tasti L2 e R2 che permetteranno di avvertire "fisicamente" la tensione di alcune azioni.

Ad esempio, se il nostro personaggio si muoverà nel fango, avvertiremo la sensazione di resistenza, invece sul ghiaccio ci sarà ua sensazione di scivolosità.

Altra novità riguarda il tasto "share" che non sarà più presente e sarà sostituito dal tasto "crea", che avrà molteplici funzioni, che ancora, però, non sono state rivelate.

Il nuovo DualSense PS5 sarà anche dotato di microfoni per facilitare la partecipazione ad una chat vocale senza ricorrere all'ausilio di microfoni esterni. L'obbiettivo di Sony è quello di far diventare il controller un estensione del giocatore.

Data di uscita e prezzo

Il lancio della nuova PS5 in Italia è previsto per la fine del 2020, verso il periodo delle festività natalizie.

Ancora non ci sono informazioni riguardanti il prezzo della nuova consolle Sony, ma dovrebbe oscillare intorno ai 499 euro.