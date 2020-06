Amazon: come fare acquisti pagando con Postepay, PayPal e altri metodi di pagamento

Vediamo come pagare i nostri acquisti su Amazon con carta di credito e prepagata, Postepay o PayPal. Quali metodi si possono utilizzare e quali no

Possiamo dire che ormai quasi tutti noi facciamo abitualmente acquisti su Amazon. Vediamo, quindi, quali sono i metodi di pagamento che il colosso americano permette di fare .

Il questa guida vi spiegheremo come si fa a registrare una carta di credito o una prepagata, come pagare con PayPal, quando si può pagare senza carta di credito e quali metodi di pagamento sono accettati e quali invece non possono essere utilizzati.

È possibile pagare con contrassegno?

Amazon, purtroppo, non permette il pagamento alla consegna e questo viene precisato nel regolamento ufficiale.

Quindi, coloro che intendono necessariamente effettuare il pagamento alla consegna dell'ordine, purtroppo non potranno avvalersi di questa piattaforma.

Va detto però che Amazon cerca sempre di garantire un rapporto qualitativo alto tra venditori e acquirenti. Con i feedback si può inoltre aiutare l'utente a scegliere il negozio online migliore ed affidabile.

Il pagamento in contrassegno non è l'unico a non essere ammesso da Amazon. Infatti, non è possibile effettuare acquisti anche nelle seguenti modalità di pagamento:

contanti

bonifico bancario

assegni e vaglia postali

vaglia internazionali

account PayPal

trasferimenti bancari

finanziamenti

buoni libro

Acquistare senza carta di credito

Gli utenti che interagiscono su Amazon e che sono pronti a comprare i prodotti a disposizione sulla piattaforma sono davvero tantissimi. Ma sono tantissime anche le persone che non possiedono una carta di credito.

Cosa fare in questo caso? Visto che, come detto in precedenza, Amazon non accetta bonifici, pagamenti tramite PayPal o assegni, chi non possiede una carta di credito, può associare al proprio account Amazon una carta prepagata per poter fare i propri acquisti senza alcun problema.

Chi non possiede una carta prepagata può tranquillamente scegliere l'opzione di una Postepay, che è la prepagata di Poste Italiane ed ha un costo di attivazione di appena 10 euro, di cui 5 euro vanno a finire direttamente nel credito disponibile, oppure si può attivare una carta prepagata PayPal. Questi sono solo due esempi, ma ormai in commercio ci sono tante tipologie di carte prepagate disponibili da poter scegliere in base alle proprie esigenze, anche se sono tutte (più o meno) simili.

PayPal e Postepay

Utilizzare questi metodi di pagamento su Amazon risulta, oltre che comodo, anche molto sicuro. Infatti, per quanto riguarda la Postepay, una prepagata, si può tranquillamente associare al nostro account Amazon per poter effettuare gli acquisti online.

È un metodo di pagamento sicuro per gli acquisti su web ed è anche estremamente facile tenere traccia di tutti i movimenti di denaro in entrata ed uscita grazie all'apposita app con cui si può facilmente verificare l'ammontare del credito disponibile.

Per quanto riguarda PayPal invece, sicuramente vi starete chiedendo come si possa effettuare pagamenti con questo sistema, visto che, proprio nel primo paragrafo, veniva elencato come metodo di pagamento non accettato da Amazon. Infatti, sulla piattaforma di Amazon non è possibile inserire la mail PayPal con cui effettuare il pagamento e nè, ovviamente, compare il logo tra i metodi di pagamento accettati.

Quindi, come pagare con PayPal? Per gli affezionati di questo metodo di pagamento, che in alcuni casi ha effettivamente dei vantaggi, basta associare al profilo Amazon la carta prepagata o di credito PayPal per poter quindi acquistare in totale tranquillità.

Effettuare pagamenti su Amazon

Vediamo come effettuare i pagamenti sia con carta di credito, con prepagata ed anche con PayPal.

L'azienda di e-commerce più importante del mondo sta continuando a fare affari enormi, in costante crescita e chiunque voglia iniziare ad acquistare su Amazon deve solo creare un profilo sulla piattaforma. Una volta creato il profilo bisogna poi collegare una carta di credito o una prepagata al proprio account e poi si può cominciare a fare tranquillamente acquisti. Ecco i passaggi da eseguire:

collegarsi al sito ufficiale di Amazon

effettuare il login al proprio account

al proprio account selezionare "Il Mio Account" in alto a destra

selezionare "Pagamenti"

selezionare "Aggiungi Carta di Credito"

in alcuni casi, arrivati a questo punto, vi potrebbe essere richiesto di effettuare nuovamente il login. Proseguire

compilare i dati riguardanti la carta di credito o alla carta prepagata

inserire indirizzo di spedizione dove desiderate far recapitare i prodotti acquistati (sarà possibile cambiarlo ad ogni acquisto)

dove desiderate far recapitare i prodotti acquistati (sarà possibile cambiarlo ad ogni acquisto) selezionare la voce "Usa questo indirizzo"

Da questo momento in poi potrete procedere per acquistare i vostri prodotti su Amazon utilizzando i dati della vostra carta inserita nell'account. C'è anche la possibilità di aggiungere più carte: è sufficiente ripetere la procedura.

Per poter acquistare basta collegarsi ad Amazon e digitare il prodotto desiderato all'interno della barra del motore di ricerca che è posizionata in alto. Una volta individuato il prodotto, basta cliccare su "Aggiungi al Carrello". Si può quindi procedere al pagamento selezionando "Procedi all'Acquisto".

È possibile, ovviamente, comprare più prodotti per volta aggiungendoli tutti al carrello con la stessa procedura appena descritta, selezionando poi "Carrello" e di seguito "Procedi all'Acquisto".

Selezionata la voce "Procedi", Amazon potrebbe chiedervi di effettuare nuovamente il login per una questione di sicurezza. Selezionare po "Invia a questo indirizzo" per confermare l'indirizzo di spedizione ed eseguire questi passaggi:

selezionare "Tipo di Spedizione"

cliccare su "Continua"

selezionare la carta con cui fare il pagamento

cliccare ancora su "Continua" e vedrete a questo punto il riepilogo dell'ordine

selezionare "Ordine" per completare la procedura.

Fatti questi passaggi non vi rimane che attendere che il vostro ordine vi venga consegnato presso il vostro indirizzo. Inoltre, dal vostro account potrete anche verificare lo stato della spedizione del vostro ordine.