Sky Wi-Fi: arriva la linea internet per casa

Sky diventa anche operatore telefonico per la casa. Tre le offerte disponibili per navigare ad 1GB/s di velocità

Sky ha ufficialmente presentato Sky Wi-Fi, ovvero il nuovo servizio di telefonia per la casa basato sulla rete di Open Fiber che garantisce una velocità di 1Gb/s. La compagnia ha appena presentato il suo ingresso ufficiale nel mondo della telefonia e lo ha fatto non senza sorprese, come le offerte a disposizione degli utenti, tre, che si adattano alle diverse necessità dei clienti.

Attualmente Sky Wi-Fi è usufruibile solo dagli abbonati Sky, ma si pensa che in futuro sarà resa disponibile anche per chi non è cliente dell'emittente satellitare. L'operatore telefonico è attivo dal 16 giugno 2020 già in 26 città d'Italia ed entro la fine della stagione estiva dovrebbero essere 120 i comuni raggiunti. L'obbiettivo è quello di coprire tutto il territorio nazionale in tempi brevi, ma tanto dipenderà dal lavoro di cablatura eseguito da Open Fiber. Sky ha lavorato tanto sulla tecnologia di rete per poter offrire una velocità sia elevata che costante: ad ora sono stati spesi 130 milioni di euro. Un punto di forza di Sky Wi-Fi sarà anche Sky Wifi Hub, un router intelligente che sarà in grado di adattarsi in base all'utilizzo della rete che l'utente fa.

Le offerte di Sky Wi-Fi

Le offerte presentate da Sky per il lancio di Sky Wi-Fi sono tre:

Smart Ultra Ultra Plus

L'operatore punta chiaramente sul fatto che non ci siano costi fissi nè tantomeno costi nascosti.

Offerta Smart : ha un costo mensile di 29,90 euro , con internet illimitato e modem Sky Wifi Hub incluso. Le chiamate saranno a consumo

: ha un costo mensile di , con internet illimitato e modem incluso. Le chiamate saranno a consumo Offerta Ultra : adatta alle abitazioni grandi, dove serve una copertura completa dell'abitazione. Oltre al modem Sky Wifi Hub vengono anche forniti dei dispositivi per creare una rete mesh nell'abitazione. Anche con quest'offerta le chiamate sono a consumo. Il costo mensile è di 32,90 euro .

: adatta alle abitazioni grandi, dove serve una copertura completa dell'abitazione. Oltre al modem vengono anche forniti dei dispositivi per creare una rete mesh nell'abitazione. Anche con quest'offerta le chiamate sono a consumo. Il costo mensile è di . Offerta Ultra Plus: è come l'offerta Ultra tranne che per le chiamate a consumo che sono invece illimitate verso fissi e cellulari ed incluse nel prezzo di 37,90 euro al mese.

Copertura Sky Wi-Fi

Sky sta attualmente fornendo il proprio servizio di rete telefonica nelle prime 26 città italiane, tra cui Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. Roma è coperta in alcune zone ma entro la fine dell'estate saranno coperte anche Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina e Torrino, che attualmente, appunto, non sono raggiunte dalla linea. Entro fine estate la connessione sarà garantita in totale a 120 città.

Il CEO di Sky, Maximo Ibarra, ha dichiarato di aver stipulato un accordo con Fastweb al fine di far raggiungere la linea nelle aree scoperte.

Velocità Sky Wi-Fi

La velocità della connessione di Sky Wi-fi è di 1Gb/s nelle zone che sono raggiunte da tecnologia FTTH. Sky ha sviluppato tecnologie specifiche per poter offrire il massimo della qualità durante lo streaming, senza subire interruzioni.

Costi di attivazione

Il costo di attivazione cambia in base all'offerta. Per la Smart l'attivazione è inclusa, invece per quanto riguarda l'offerta Ultra e Ultra Plus il costo di attivazione è di 50 euro.

Chi può attivare l'offerta Sky

Al momento solo i clienti Sky possono attivare l'offerta Sky Wi-fi, ma in futuro potrebbe essere disponibile anche ad utenti esterni.

Servizio clienti Sky Wi-Fi

Per chiamare l'assistenza clienti Sky bisogna chiamare il numero 170 e ricevere così assistenza tecnica riguardo a problemi o informazioni sulle offerte. È possibile anche scaricare l'app Sky Wifi con cui poter controllare in tempo reale lo stato della propria connesione.