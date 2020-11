Smartwatch: misurano l'ossigeno nel sangue, con il Covid-19 è boom di vendite nel 2020

Analizziamo insieme come funzionano, quali caratteristiche hanno e quali sono i modelli più venduti.

Nonostante una pandemia in corso che ha flagellato l'economia mondiale, gli smartwatch stanno avendo una ascesa notevole. Secondo le prime stime di Counterpoint Research, azienda con quartiere generale ad Hong Kong e diramata su tutto il sud-est asiatico, si parla di un +20% di vendite nel primo semestre del 2020 e il trend è destinato a salire anche nel secondo. Come prevedibile, al primo posto dei marchi più venduti vi è sempre Apple, con ben il 51,4 % delle vendite su scala globale. Il colosso americano starà facendo entusiasmare Arthur D. Levinson&company con un +22% rispetto al 2019 (43,2%). Al secondo posto, staccatissima, troviamo Garmin con un 9,4% di quota di mercato, con un incremento di vendite pari al 31%. Al terzo posto, sorprendentemente, troviamo Huawei (8,3%), con un +57% rispetto al 2019. A seguire Samsung (7,2%), Imoo (5,1%), Amazfit (2,4%), Fitbit (2,4%) e Fossil (2,1%).

I MODELLI

Prime due piazze del podio, come da copione, spettano ai due top di gamma Apple. Troviamo la primo posto Apple Watch 5; al secondo, invece, troviamo Apple Watch 3. Medaglia di bronzo per la soprendente Huawei con Huawei Watch Gt2. Sempre secondo gli analisti di Hong Kong, Apple vince anche la palma degli orologi più venduti al mondo (e non solo smart).Con il nuovo modello poi, Apple Watch 6, questo dato è destinato ad aumentare in maniera repentina ed inarrestabile.

Secondo le previsioni di IDC, nel 2022 saranno presenti 90 milioni di smartwatch sul mercato (nel 2019 ne sono stati venduti "solo" 60 milioni). Parliamo quindi un un incremento del ben 30%, che scalzeranno anche i "fitness tracker" ovvero quei braccialetti che misurano i parametri vitali, quali battito cardiaco e ossigenazione del sangue, solitamente più economici e perciò più alla portata di ogni tasca.

Ma perchè questo grande successo, forse inaspettato, degli orologi?

LE CARATTERISTICHE

Dobbiamo innanzitutto tener presente che più che degli orologi siamo di fronte a dei mini computer. Mini computer solo nelle dimensioni poichè questi dispositivi sono in grado oltre che da fungere da orologio, ovviamente, fanno funzionare migliaia di app così come gli smartphone sono in grado di effetturare transazioni bancarie, se dotati di NFC, e sono così intelligenti da rilevare ogni tipologia di attività fisica che state svolgendo. Dalla corsa, al nuoto, al fitness in palestra, allo yoga. Oggi, soprattutto, sono anche dei dispositivi sanitari. Sono in grado infatti di misurare la pressione cardiaca, la saturazione del sangue e il battito cardiaco, avvisando l'utente dell'eventuale parametri non del tutto positivi.

Il nuovo Apple Watch 6, ad esempio, è in grado anche di effettuare una un elettrocardiogramma molto attendibile. Oltre a misurare la qualità del sonno, riesca a misurare il livello di ossigeno nel sangue, una funzione molto ricercata durante questa pandemia da Covid-19. Suggerisce inoltre come lavarsi in modo più efficace le mani.

Una mensione a parte invece merita il Suunto 7, lo smartwatch da "guerra".Aspetto massiccio di un classico orologio da trakking, display rotondo, robustissimo e dotato di ottime mappe ha anche un'ottima autonomia.

Difetti?Prezzo un po' altino (più costo del già caro Apple Watch 6) e soprattutto non è presente la funzione di risposta alla chiamate, sempre molto comoda in qualsiasi evenienza.

