Hotline: arriva l'alternativa di Facebook a Clubhouse

Facebook lancia Hotline, la versione beta dell'app che farà concorrenza a Clubhouse

Clubhouse ha lanciato una tendenza, questo lo sappiamo e ormai sappiamo anche che le varie piattaforme social si stiano muovendo per creare la loro alternativa al social vocale neonato e tra queste c'è anche Facebook, la notizia circola ormai da tempo. Quindi dov'è la notizia? Nel fatto che già è in circolazione l'app nella versione beta di Facebook: il suo nome è Hotline ed è in fase di sviluppo dal team di Facebook "New Product Experimentation" (NPE).

La nuova creatura che sta per nascere in casa Facebook è stata descritta come un mix tra Instagram Live e Clubhouse perchè i suoi creator potranno potranno ricevre domande dai propri fan sia tramite messaggi scritti che tramite audio. La differenza più importante con Clubhouse però sta nel fatto che i creator (questo vale solo per loro e non per i fan) potranno aprire la webcam in qualsiasi momento per poter trasmettere in diretta video e non solo tramite audio. Il primo tester che è andato live su Hotline è stato Nick Huber, un noto imprendito del mercato immobiliare.

Hotline

La nuova app vocal di Facebook nella versione beta si presenta con un'interfaccia simile a quella di Clubhouse. C'è una bacheca in cui si possono vedere tutte le live che sono in corso e poi ci sono le varie stanze in cui sarà possibile vedere i partecipanti connessi al dibattito.

La particolarità veramente strana è che per potersi iscrivere ad Hotline bisognerà "passare" da un profilo Twitter e non da un profilo Facebook. Il pubblico di riferimento dell'app sembra essere il settore business, quindi si punta a creator del mondo dell'imprenditoria.

Clubhouse ha rifiutato 4 miliardi di dollari

Nel frattempo il social del momento che ha lanciato un nuovo trend, sta cercando dei finanziatori per potersi potenziare. Attualmente all'app si accede ancora tramite invito e non esiste ancora la versione per Android.

Bloomberg riporta che nei mesi scorsi ci sia stato un contatto tra Twitter e Clubhouse, con Twitter che aveva proposto ben 4 miliardi di dollari per acquistare la nuova piattaforma, ben oltre il suo valore di mercato. Ma sembra che i creatori del social vocale non abbiano ritenuto l'offerta sufficiente per cedere il proprio prodotto.