Telegram: A cosa serve e come si usa

La domanda sorge spontanea, cos’è Telegram? Si tratta di un Messenger che come WhatsApp permette di chattare con gli amici o sconosciuti in Gruppi e Canali. A seguire cercheremo di essere più completi possibili sull’argomento.

Come si va su Telegram

Proprio come WhatsApp, anche Telegram necessita della registrazione, ovviamente è gratuita, intuitiva, sicura e veloce.

Scaricate e installate l’app ufficiale Android, se usate l’iPhone allora scaricate l’app ufficiale iOS Lanciare l’applicazione con connessione internet attiva Digitate il numero di telefono, che naturalmente deve essere vero Digitate il codice ricevuto via SMS per confermare la registrazione

In alternativa potete usare telegram web, il quale permette di accedere a Telegram con il browser, senza scaricare e installare nulla.

Cosa posso fare con Telegram?

Se vi state chiedendo cosa si può fare su Telegram, la risposta è molto semplice:

Creare gruppi o canali oppure partecipare a quelli esistenti

Condividere contenuti multimediali

Chattare con amici o sconosciuti

Creare chat segrete per scambiare messaggi criptati e quindi sicuri oltre che autodistruttivi

Per cosa viene usato Telegram?

Come anticipato, Telegram viene usato da molti come alternativa a WhatsApp, quando ci sono problemi con quest’ultimo sistema allora si chatta su Telegram con i contatti, anche se ci sono utenti che preferiscono Telegram a WhatsApp.

Come funzionano le Chat di Telegram?

Scaricata l’applicazione ed effettuata la registrazione, per chattare su Telegram vi basterà cliccare sull’icona delle tre linee e poi su Contatti, infine sul nome del contatto in Rubrica, a questo punto potete inviare un messaggio.

In Cerca potete anche ricercare contatti, canali e gruppi. Ci teniamo a precisare una cosa, che se tentate di chattare in privato con utenti sconosciuti, questi potrebbero segnalarvi per SPAM e quindi vi ritrovereste con l’account limitato per un certo periodo di tempo, assicuratev di chattare solo con chi conoscete e quindi avete in rubrica.

La rubrica è costituita da contatti che avete già nella rubrica telefonica e che utilizzano Telegram.

Come disattivare l’account di Telegram

Per disattivare account Telegram procedete come segue:

Cliccate sull’icona delle tree linee

Cliccate su Impostazioni

Cliccate su a Privacy e Sicurezza

Cliccate su Se lontano per (sotto Elimina il mio Account)

Selezionate una tra le date inserite tra: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi

inserite tra: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi Confermate per concludere la procedura

Questa proedura non cancella l’account Telegram ma lo disattiva per il periodo di tempo da voi scelto.

Come usare Telegram senza numero

E’ possibile usare Telegram senza un numero di telefono? La risposta è No. Telegram ha bisogno di un numero di telefono per funzionare, potete usare numeri Voip forniti in rete oppure vecchie SIM ancora attive, in quanto dovrete confermare l’iscrizione a Telegram mediante l’SMS che ricevete, ma non è possibile accedere senza numero.

Come usare emoji e Adesivi Animati su Telegram

Telegram permette di usare adesivi animati ed emoji per arricchire le conversazioni, per farlo procedete come segue:

Aprite la conversazione Telegram dove volete usare gli Stickers o emoji Animati Cliccate sull’icona degli adesivi (in basso a sinistra) Cliccate sulla nuova icona Cliccate sulla prima icona (uno smile con il +) Cliccate su Aggiungi per aggiungere gli emoticon Animati alla raccolta Cliccate sull’icona della raccolta che volete usare (in alto) Cliccate sull’emoticon animato che volete condividere

Potete usarli anche in canali e gruppi Telegram.

Come nascondere la Foto del profilo e Ultimo Accesso su Telegram

Su Telegram è possibile nascondere la foto del profilo, in questo modo potete decidere chi dei vostri contatti può vederla, vi basterà procedere come segue:

Cliccate sull’icona delle 3 linee Cliccate su Impostazioni Cliccate su Privacy e Sicurezza Cliccate su Foto del profilo Scegliete I miei contatti invece che Tutti

Avete due scelte:

Consenti sempre

Non consentire mai

Spetterà a voi decidere se consentire sempre o non consentire mai a contatti specifici di vedere o meno la vostra foto del profilo.Sempre da Privacy e Sicurezza potete decidere se consentire o meno agli altri di conoscere il vostro Ultimo Accesso e in Linea, ovviamente se imposterete Telegram su Nessuno, nemmeno voi vedrete quello altrui.

A differenza di WhatsApp, non è possibile nascondere le conferme di lettura su Telegram.

Che differenza c’è tra Telegram e WhatsApp

Se vi state chiedendo la differenza principale tra i due Messenger, sostanzialmente è che Telegram garantisce una crittografia end-to-end (E2E) ma solo per le chat segrete, inoltre presenta numerose funzionalità di cui WhatsApp è sprovvisto. Svariate funzioni arrivano sul Messenger di Facebook nel corso dei mesi ma sono presenti su Telegram da anni. Se volete creare canali o gruppi per la vostra community allora Telegram è decisamente da preferire, grazie sopratutto alla possibilità di configurare BOT da usare per vari scopi.

Come creare canali e gruppi Telegram

Se volete creare canale Telegram o creare gruppo Telegram la procedura è piuttosto semplice, ma prima di tutto vogliamo rispondere alla domanda che differenza c’è tra un canale Telegram e un gruppo Telegram? Se volete condividere news su Telegram vi consigliamo di creare un canale, in questo modo soltanto voi potrete scrivere ed i membri potranno comunque commentare le notizie, in questo caso però avrete bisogno anche di un gruppo.

Il gruppo Telegram è più una chat, un ritrovo, un luogo in cui è possibile restare in contatto con amici ed altri membri della community. A differenza del canale, nel gruppo è consigliabile l’uso di un Bot per monitorare la situazione, sopratutto quando non siete disponibili per farlo manualmente. Per creare un gruppo o canale Telegram procedete come segue:

Cliccate sull’icona delle tree linee Cliccate su Nuovo Gruppo o Nuovo Canale Scegliete una foto e date un nome, dopo di che confermate

Sia il gruppo che il canale può essere personalizzato in descrizione ed altre impostazioni che spetterà a voi modificare, cliccando sull’icona dei tre puntini e poi su Gestisci canale o Gestisci Gruppo, quindi da qui potete decidere il Tipo di Canale o Gruppo, unire un canale ad un gruppo, firmare messaggi, aggiungere o rimuovere utenti, cambiare i permessi amministratore, eliminare canale o gruppo ecc.

Come bloccare contatto Telegram

Ovviamente non manca all’appello la possibilità di bloccare contatto Telegram nel caso in cui qualcuno vi disturbi, per fare questo:

Aprite la conversazione del contatto da bloccare Cliccate sull’icona dei tre puntini Cliccate su Blocca utente

Tenete presente che su Telegram è anche possibile segnalare utente, in questo caso Telegram prenderà provvedimenti più o meno seri a seconda del tipo di segnalazione. Il vostro account potrebbe essere limitato se ad esempio contattate chi non avete in rubrica per spammare il vostro gruppo o canale.

Come bloccare copia dei contenuti e condivisione

Per far crescere un canale o gruppo Telegram è necessario che la condivisione dei contenuti sia attiva, oltre che a invitare gli scritti nel condividere, tuttavia potrebbero esserci furbetti pronti a clonare i vostri contenuti per inserirli all’interno dei propri gruppi o canali, per questo motivo Telegram mette a disposizione la possibilità di bloccare copia contenuti in modo piuttosto semplice, non dovete far altro che procedere come indicato a seguire:

Cliccate sui tre puntini in alto a destra Cliccate su Gestisci Gruppo o Gestisci Canale Cliccate su Tipo di Gruppo (Pubblico) Cliccate su Vieta salvataggio contenuti Cliccate su Salva Cliccate di nuovo su Salva

In questo modo non sarà possibile salvare o condividere alcun tipo di contenuto, che si tratti di qualcosa postato da voi o altri. Tenete a mente che la procedura in questione bloccherà anche voi, anche se siete i proprietari non potrete nè condividere nè salvare.