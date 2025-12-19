Apple - Borsainside.com

Apple continua a potenziare le proprie tecnologie di intelligenza artificiale a un ritmo sempre più sostenuto. L’ultima dimostrazione arriva da un nuovo modello sperimentale capace di generare un’intera scena 3D partendo da una singola immagine 2D, il tutto in meno di un secondo. Un risultato che segna un progresso notevole nel campo della ricostruzione tridimensionale.

SHARP: il modello che trasforma una foto in un mondo 3D

Il colosso di Cupertino ha pubblicato uno studio intitolato “Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second”, nel quale descrive il funzionamento di SHARP, un modello di AI sviluppato per ottenere una visualizzazione 3D fotorealistica a partire da una sola immagine bidimensionale.

Secondo Apple, l’elaborazione avviene in meno di un secondo su una GPU standard, grazie a un singolo passaggio feedforward all’interno della rete neurale. Questo significa che non sono necessari calcoli iterativi complessi o lunghi tempi di attesa per ottenere il risultato finale.

Come funziona la ricostruzione tridimensionale

SHARP ricostruisce la scena stimando profondità, geometria e colori, prevedendo come l’ambiente apparirebbe da punti di vista vicini rispetto all’immagine originale. Il modello genera una rappresentazione tridimensionale che può essere renderizzata in tempo reale, producendo immagini ad alta risoluzione estremamente realistiche.

Lo studio sottolinea che la rappresentazione 3D ottenuta è metrica, con una scala assoluta, e supporta movimenti di camera realistici, rendendo il sistema adatto anche a simulazioni dinamiche.

Il ruolo del 3D Gaussian Splatting

Alla base di SHARP c’è il principio del 3D Gaussian Splatting, una tecnica che consente di creare ambienti tridimensionali realistici utilizzando milioni di piccoli elementi chiamati “splats”, ovvero minuscole particelle colorate. Tradizionalmente, questa tecnologia richiede numerose immagini 2D scattate da angolazioni diverse per ricostruire correttamente una scena.

La novità introdotta da Apple sta proprio qui: SHARP riesce a ottenere un risultato simile partendo da una sola immagine, prevedendo in modo intelligente le informazioni mancanti, e lo fa con una velocità sorprendente.

Un modello già disponibile al pubblico

Un altro aspetto rilevante è che Apple ha deciso di rendere SHARP accessibile gratuitamente. Il modello è disponibile su una pagina GitHub dedicata, permettendo a ricercatori, sviluppatori e appassionati di testare direttamente la tecnologia e valutarne le potenzialità.

Questa mossa rafforza ulteriormente il ruolo di Apple nel panorama della ricerca sull’intelligenza artificiale, mostrando come l’azienda non stia puntando solo su applicazioni pratiche, ma anche su innovazioni di base in grado di influenzare il futuro della grafica 3D, della realtà aumentata e della computer vision.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.