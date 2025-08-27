Apple - Borsainside.com

Apple ha ufficializzato che il keynote “Awe Dropping” si terrà il 9 settembre 2025, confermando le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi. Durante l’evento, la società di Cupertino presenterà la nuova gamma di iPhone 17, caratterizzata da importanti novità sul fronte del design e delle funzionalità.

Quattro modelli di iPhone 17, addio alla versione Plus

La lineup comprenderà iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Per la prima volta, Apple lancerà un flagship ultra-sottile e manderà in pensione la variante Plus, introducendo un modello più compatto e leggero.

Le indiscrezioni parlano di un ritocco verso l’alto dei prezzi per alcuni modelli a causa dei dazi doganali. Tuttavia, Apple potrebbe compensare questo aumento offrendo tagli di memoria più ampi, come già fatto con l’iPhone 15 Pro Max, partendo direttamente da 256 GB di storage.

Nuovi Apple Watch, AirPods Pro 3 e Apple TV 4K

L’evento “Awe Dropping” non sarà solo dedicato agli iPhone. Saranno presentati anche Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e il nuovo Apple Watch SE 3. In arrivo anche AirPods Pro 3, un HomePod mini rinnovato e un Apple TV 4K aggiornato con chip A17 Pro.

Apple annuncerà le date di rilascio ufficiali per iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe e gli altri sistemi operativi. La nuova Liquid Glass UI porterà un cambiamento significativo nell’interfaccia, con un design moderno e funzionalità migliorate per tutto l’ecosistema Apple.

