Apple continua a espandere il proprio ecosistema legato alla casa intelligente e, dopo anni di indiscrezioni, iniziano ad arrivare conferme sempre più concrete. Alcuni frammenti di codice individuati all’interno di una versione preliminare di iOS 26 rivelano infatti l’esistenza di un nuovo dispositivo chiamato HomePad, destinato a diventare il fulcro della futura strategia smart home di Cupertino.

HomePad, il centro di controllo della casa intelligente Apple

Secondo quanto emerso dall’analisi del codice effettuata da Macworld, Apple starebbe lavorando a un vero e proprio hub domestico progettato per coordinare una nuova gamma di dispositivi intelligenti. Il prodotto viene identificato internamente con il nome in codice J490 e viene descritto come una soluzione a metà strada tra un iPad e un HomePod.

L’obiettivo sarebbe quello di offrire un dispositivo sempre attivo, pensato per essere posizionato in casa come punto di riferimento per la gestione dell’ecosistema domestico Apple.

Specifiche tecniche emerse dal codice di iOS 26

I riferimenti presenti nel codice suggeriscono alcune caratteristiche tecniche di rilievo. HomePad dovrebbe essere alimentato dal chip A18, lo stesso destinato alla prossima generazione di dispositivi Apple, garantendo così prestazioni elevate e un forte supporto alle funzioni basate su intelligenza artificiale.

Tra gli elementi più interessanti spicca la presenza di una fotocamera frontale ultra-grandangolare con supporto a Inquadratura automatica, una funzione già vista su iPad, Mac e iPhone recenti. Grazie al machine learning, la fotocamera sarebbe in grado di seguire automaticamente le persone durante le videochiamate, mantenendole sempre al centro dell’inquadratura.

La risoluzione video indicata sarebbe di 1080p, un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un utilizzo avanzato per le chiamate FaceTime direttamente dal dispositivo.

Face ID e riconoscimento degli utenti

Un altro dettaglio significativo riguarda il supporto a Face ID, che permetterebbe al HomePad di riconoscere gli utenti e adattare contenuti, impostazioni e permessi in base alla persona davanti allo schermo. Questa funzione suggerisce un utilizzo condiviso all’interno della famiglia, con profili personalizzati e accesso sicuro ai controlli domestici.

La strategia Apple per il mercato smart home

Queste informazioni si inseriscono nel quadro più ampio delineato in precedenza da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple starebbe puntando ad ampliare in modo deciso il proprio mercato potenziale nel settore della smart home.

Tra i punti chiave emersi dai report precedenti figurano:

Apple starebbe valutando la creazione di una base produttiva in Vietnam in collaborazione con BYD

La partnership sarebbe legata allo sviluppo di diversi dispositivi per la casa intelligente, tra cui un hub domestico con schermo da circa 7 pollici, pensato come centro di comando per i dispositivi connessi

Sono in sviluppo anche telecamere di sicurezza per interni

È inoltre previsto un robot da tavolo con intelligenza artificiale, dotato di motori e sensori per il movimento, il cui lancio sarebbe fissato al 2027

HomePad come primo tassello di un ecosistema più ampio

Alla luce di questi indizi, HomePad potrebbe rappresentare il primo vero pilastro della nuova visione Apple per la casa intelligente. Un dispositivo capace di unire schermo, audio, intelligenza artificiale e sicurezza, fungendo da punto centrale per controllare accessori, automazioni e comunicazioni domestiche.

Se confermato ufficialmente, il progetto segnerebbe un passo importante per Apple, pronta a competere in modo diretto con soluzioni già presenti sul mercato, ma con la consueta integrazione profonda all’interno del proprio ecosistema.

