MacBook - Borsainside.com

Il prossimo grande evento hardware di Apple è ormai alle porte. Secondo un nuovo rapporto, l’azienda di Cupertino si prepara a lanciare i suoi primi dispositivi alimentati dal chip M5, segnando un nuovo passo avanti nella strategia del suo silicio proprietario. Le novità più attese riguardano i nuovi iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro, che potrebbero essere annunciati già questa settimana.

iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro con chip M5: debutto imminente

Come riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, il prossimo lancio Apple è imminente e vedrà protagonisti i nuovi MacBook Pro, Vision Pro e iPad Pro. Il chip M5 debutterà per la prima volta proprio su iPad Pro, e un presunto video di unboxing pubblicato da un YouTuber russo avrebbe già mostrato in anteprima il dispositivo.

Lo stesso processore dovrebbe alimentare anche il MacBook Pro da 14 pollici, confermando la tradizione Apple di introdurre ogni nuova generazione di chip prima sul modello più compatto della linea Pro. Secondo Gurman, i nuovi iPad Pro e Vision Pro sarebbero ormai pronti al lancio, e anche il MacBook Pro con M5 potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

Prestazioni, autonomia e intelligenza artificiale migliorate

Il nuovo iPad Pro M5 offrirà grafica più potente, un Neural Engine migliorato e un incremento dell’efficienza energetica che si tradurrà in una maggiore durata della batteria. Il design, tuttavia, dovrebbe rimanere invariato rispetto ai modelli precedenti, poiché Apple riserverebbe le principali modifiche estetiche per le prossime generazioni.

Ecco come si presenta la lineup attesa:

M5 iPad Pro : primo dispositivo a debuttare, con scocca sottile, grafica più rapida e nuovo motore neurale.

: primo dispositivo a debuttare, con scocca sottile, grafica più rapida e nuovo motore neurale. M5 MacBook Pro (14”) : versione base, con lo stesso design attuale ma autonomia potenziata.

: versione base, con lo stesso design attuale ma autonomia potenziata. M5 Vision Pro: visore aggiornato con hardware migliorato e nuove capacità AI integrate.

I chip M5 Pro e M5 Max arriveranno nel 2026

Sebbene Apple mantenga la massima riservatezza sui dettagli, la crescente scarsità di scorte dei modelli attuali di MacBook Pro e iPad Pro nei negozi lascia intendere che i nuovi dispositivi siano pronti al debutto. L’azienda potrebbe annunciare i prodotti tramite comunicati stampa, senza organizzare un evento dedicato.

Tuttavia, la versione base del chip M5 sarà l’unica a essere presentata in questa fase. I modelli più potenti, M5 Pro e M5 Max, dovrebbero invece arrivare nella prima metà del 2026, portando con sé miglioramenti destinati ai professionisti e ai flussi di lavoro più intensivi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.