Apple ha compiuto una mossa importante, anche se in silenzio: ha abbandonato il marchio “Apple TV+” in favore di un più semplice “Apple TV”, accompagnato da icone rinnovate e più vivaci su iOS e tvOS. A prima vista può sembrare un semplice restyling grafico, ma il tempismo e la cura del design fanno pensare a qualcosa di più profondo: un passo verso una nuova generazione di dispositivi per il salotto.

Secondo quanto riportato da MacRumors, la beta di iOS 26.1 mostra una nuova icona Apple TV dai colori brillanti e dall’effetto vetro, in linea con il nuovo stile minimal e coerente che Apple sta adottando. Anche nei comunicati stampa più recenti il nome “Apple TV+” è scomparso, sostituito da “Apple TV”. Tutto lascia pensare che la casa di Cupertino stia unificando app, servizio e hardware sotto un’unica identità, per creare un ecosistema di intrattenimento più chiaro e coeso.

Una strategia di rebranding che prepara il terreno per novità hardware

Le coincidenze non sembrano casuali: il nuovo nome, la grafica ridisegnata e il rilascio dei nuovi dispositivi M5 suggeriscono che potremmo presto vedere anche un nuovo modello di Apple TV. L’ultima versione risale al 2022 e un aggiornamento in questa fase avrebbe perfettamente senso, magari con integrazione diretta con Apple Vision Pro o nuove funzioni di streaming spaziale.

Il cambio di nome, inoltre, semplifica la comunicazione con l’utente: finora molti confondevano Apple TV+ (servizio di streaming), Apple TV (app) e Apple TV (set-top box). Ora, invece, tutto ruota attorno a un solo marchio, più intuitivo e riconoscibile.

Il cuore del nuovo ecosistema domestico Apple

L’annuncio del film “F1: The Movie”, prodotto da Apple, ha confermato ufficialmente la trasformazione: “Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV, con una nuova identità vibrante”. Sebbene il sito ufficiale non sia ancora stato aggiornato, il nuovo nome compare già nei materiali promozionali e nelle versioni beta dei sistemi operativi.

Tutto questo indica che Apple TV sta diventando il centro dell’esperienza multimediale di Apple, un punto d’incontro tra intrattenimento, casa intelligente e realtà aumentata. Con iOS 26.1, tvOS aggiornato e il futuro rilascio dei nuovi dispositivi M5, Apple sembra pronta a ridefinire il modo in cui viviamo l’intrattenimento domestico, trasformando la TV in un elemento centrale dell’ecosistema Apple.

