Durante la WWDC 2024, l’Apple Vision Pro ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, dimostrando di essere un prodotto unico nel suo genere. Tuttavia, nonostante il clamore mediatico, sembra che molti consumatori non abbiano ancora ben chiaro quanto sia costoso questo visore a realtà mista. A dimostrarlo è stato uno degli show televisivi più iconici degli Stati Uniti: “The Price Is Right”.

Nessuno si avvicina al prezzo reale: una sorpresa collettiva

Nel corso di una puntata recente, quattro concorrenti sono stati invitati a indovinare il prezzo del modello da 256GB dell’Apple Vision Pro. Il risultato? Nessuno di loro è riuscito nemmeno ad avvicinarsi al vero costo di listino: 3.499 dollari. La cifra più alta proposta è stata 1.270 dollari, meno della metà del prezzo effettivo. Gli altri tre concorrenti si sono fermati rispettivamente a 750, 1.000 e 1.001 dollari.

Un video della scena, pubblicato su Threads da Justin Ryan e ripreso da AppleInsider, mostra l’incredulità generale di fronte al prezzo annunciato. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni tra lo stupore e la perplessità.

Un prodotto per pochi, come confermato da Tim Cook

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha chiarito in più occasioni che il Vision Pro non è stato pensato per il grande pubblico, ma per una fascia ristretta di utenti disposti a investire per accedere a quella che l’azienda definisce “la tecnologia del futuro, oggi”. Una strategia che, almeno per ora, sembra aver frenato le vendite: le spedizioni globali non hanno raggiunto nemmeno le 500.000 unità.

Questo dato rafforza l’idea che una versione più economica del dispositivo potrebbe essere necessaria per scalare il mercato. Ed è proprio su questa linea che si colloca il progetto del presunto Apple Vision Air, un visore più leggero grazie all’uso del titanio, con batteria riprogettata, un nuovo connettore e una variante cromatica inedita.

La percezione del valore e il prezzo reale: un divario crescente

L’episodio di “The Price Is Right” mette in luce un tema cruciale: la distanza crescente tra la percezione del consumatore medio e il posizionamento di mercato dei dispositivi tecnologici di fascia alta. In un’epoca in cui la maggior parte dei prodotti di elettronica di consumo rientra in fasce di prezzo più accessibili, un visore da 3.499 dollari appare fuori scala per molti.

Apple, tuttavia, ha spesso dimostrato di saper creare domanda attorno a prodotti inizialmente considerati elitari. La vera sfida, ora, sarà capire se il Vision Pro resterà un oggetto di nicchia o se, con versioni più economiche, riuscirà a diventare un punto fermo del futuro digitale.

