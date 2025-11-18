Cloudflare - Borsainside.com

Milioni di utenti in tutto il mondo hanno sperimentato un significativo blocco di Internet nelle scorse ore, a causa di un grave malfunzionamento che ha colpito Cloudflare, il gigante dei Content Delivery Network (CDN). Piattaforme di rilevanza globale, inclusi X (precedentemente Twitter), Canva, PayPal e ChatGPT, hanno riscontrato interruzioni o problemi di navigazione, confermando l’importanza cruciale e la vulnerabilità di questi servizi centralizzati.

L’interruzione è stata riconosciuta da Cloudflare sulla sua pagina ufficiale Status alle 12:17 (ora italiana), ma la situazione è rapidamente precipitata, diventando critica attorno alle 12:48. In quel momento, il portale di supporto della stessa Cloudflare ha iniziato a segnalare problemi, e l’onda d’urto ha reso inaccessibili o problematici numerosi servizi online.

Il Messaggio e i Sospetti sulla Manutenzione

Inizialmente, Cloudflare ha rilasciato una comunicazione concisa: “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo.”

Nonostante la causa principale non sia stata immediatamente rivelata, i sospetti si sono concentrati su una possibile correlazione con una “manutenzione programmata nel data center SCL (Santiago)” prevista proprio in quella fascia oraria. L’ipotesi è che l’operazione, o un errore ad essa collegato, possa aver innescato una reazione a catena sulla rete globale.

Siti Intermittenti e Problemi di Sicurezza

L’effetto del guasto è stato duplice e pervasivo. Poiché Cloudflare gestisce i sistemi di sicurezza e distribuzione per milioni di siti (servendo in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo), la sua interruzione ha creato un caos non solo nella navigazione, ma anche nelle transazioni.

Navigazione Difettosa: Siti come Canva, Uber Eats e ChatGPT sono risultati intermittenti o irraggiungibili.

Siti come Canva, Uber Eats e ChatGPT sono risultati intermittenti o irraggiungibili. Transazioni Bloccate: Per i servizi che richiedono pagamenti e ordini (come PayPal e Uber Eats), le transazioni risultavano difficoltose, se non impossibili, nonostante i siti fossero tecnicamente “attivi in background”.

Anche i siti di monitoraggio come DownDetector hanno riscontrato problemi, evidenziando la profondità del guasto sulla rete.

Un Precedente Non Isolato

Questo non è il primo incidente di vasta portata per l’azienda americana, che fornisce servizi cruciali di CDN, sicurezza Internet e DNS. Solo a giugno, un guasto precedente aveva mandato offline numerosi siti, inclusi Twitch, Etsy e Discord.

Il malfunzionamento odierno serve ancora una volta come promemoria della fragilità dell’infrastruttura moderna di Internet, dove la centralizzazione dei servizi essenziali, come quelli forniti da Cloudflare o dal rivale AWS (Amazon Web Service), può trasformare un singolo guasto tecnico in un’emergenza globale che paralizza e-commerce, comunicazione e servizi critici.

Cloudflare ha confermato che i suoi team sono al lavoro per risolvere il problema e fornire aggiornamenti non appena la situazione sarà normalizzata.

