Google Pixel 10: tutte le novità, prezzi, modelli e confronto con Samsung Galaxy S25

Google ha inaugurato una nuova era nella storia dei suoi smartphone presentando la serie Pixel 10, la prima a montare chipset prodotti da TSMC. I modelli sono già disponibili in preordine, con le spedizioni fissate per il 28 agosto, mentre il nuovo pieghevole arriverà soltanto all’inizio di ottobre. La strategia di Google punta su prezzi invariati rispetto alla generazione precedente e su gift card Amazon in omaggio per incentivare gli acquisti.

Google Pixel 10: caratteristiche, prezzi e bonus

Il nuovo Pixel 10 introduce per la prima volta un teleobiettivo anche nella versione base, una novità assoluta per la linea. Tuttavia, il modello perde il grande sensore da 1/1,31″ della fotocamera principale e l’ultra-grandangolare ad alta risoluzione che caratterizzavano il Pixel 9. Per spingere le vendite, Google abbina al preordine una gift card Amazon da 100 dollari. Chi fosse interessato al Pixel 9 dovrebbe attendere qualche settimana: il prezzo è tornato temporaneamente al listino ufficiale, ma con l’arrivo del Pixel 10 è probabile che torni scontato.

Google Pixel 10 (preordine)

Disponibile dal 28 agosto

Gift card Amazon da 100$ inclusa

Prezzi di lancio: 12GB/128GB → 800$ 12GB/256GB → 900$



Google Pixel 10 Pro: potenza, qualità e più vantaggi

Il Pixel 10 Pro rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni e convenienza. Con una gift card Amazon da 200 dollari inclusa, la differenza di prezzo rispetto al Pixel 10 scende a soli 100 dollari. Il Pro conserva il sensore principale da 1/1,31″ e introduce un’ultra-grandangolare da 48MP, contro i soli 13MP del Pixel 10. Il teleobiettivo è migliorato: entrambi i modelli offrono zoom ottico 5x, ma sul Pro il sensore è da 48MP, mentre sul Pixel 10 è da 10,5MP.

Il display del Pro è un LTPO OLED con risoluzione più alta (1280p+ vs 1080p+), monta il nuovo Tensor G5 e dispone di 16GB di RAM contro i 12GB del modello base. La batteria resta quasi identica: 4.970mAh sul Pro e 4.870mAh sul Pixel 10, con ricarica cablata a 30W e, novità di questa generazione, la ricarica magnetica Qi2 a 15W con supporto agli accessori Pixelsnap.

Google Pixel 10 Pro (preordine)

Disponibile dal 28 agosto

Gift card Amazon da 200$ inclusa

Prezzi di lancio: 16GB/128GB → 1.000$ 16GB/256GB → 1.100$ 16GB/512GB → 1.220$



Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.