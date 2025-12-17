iPad mini 8 - Borsainside.com

Apple sembra pronta a ridefinire ancora una volta il concetto di tablet compatto con il futuro iPad mini 8, atteso tra il terzo e il quarto trimestre del 2026. Le ultime indiscrezioni lo descrivono come uno dei dispositivi più interessanti della prossima generazione Apple, soprattutto grazie a un mix di nuove tecnologie display e prestazioni di livello Pro, finora mai viste sulla linea mini.

Secondo un approfondito report di The Information, dedicato ai prodotti Apple in arrivo nel 2026 come iPhone 18 Pro, iPhone 17e e iPhone Air 2, anche l’iPad mini 8 sarebbe coinvolto in un’importante evoluzione tecnica. A rafforzare queste informazioni contribuisce una build interna trapelata di iOS 26, che sta emergendo come una fonte particolarmente ricca di riferimenti ai futuri dispositivi Apple.

Il primo elemento che spicca riguarda il processore. Inizialmente si pensava che l’iPad mini 8 avrebbe adottato l’A19 Pro, ma il codice di iOS 26 suggerisce invece un salto diretto al nuovo A20 Pro. Se confermata, questa scelta porterebbe il tablet compatto Apple su un piano prestazionale decisamente superiore, rendendolo adatto non solo all’uso quotidiano e multimediale, ma anche a gaming avanzato, editing leggero e applicazioni professionali, mantenendo al tempo stesso dimensioni ridotte.

Grande attenzione anche al display, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere un OLED da 8,5 pollici, leggermente più ampio rispetto agli 8,3 pollici dell’iPad mini 7. Tuttavia, Apple potrebbe seguire una strada già vista in passato, mantenendo una diagonale simile ma adottando tecnologia OLED flessibile, come avvenuto con iPhone X. Questo consentirebbe di ridurre ulteriormente le cornici, aumentando la superficie visiva senza incidere sulle dimensioni complessive del dispositivo.

Per contenere i costi, Apple potrebbe optare per un pannello LTPO OLED a singolo strato, rinunciando alla soluzione tandem più costosa vista su altri prodotti di fascia altissima. Una scelta di equilibrio che permetterebbe comunque un salto qualitativo netto rispetto agli LCD precedenti, con neri perfetti, contrasto elevato e maggiore efficienza energetica.

Sul fronte del prezzo, le voci parlano di un possibile posizionamento intorno ai 499 dollari, una cifra che renderebbe l’iPad mini 8 estremamente competitivo considerando OLED e chip A20 Pro. Se queste specifiche venissero confermate, Apple potrebbe trasformare l’iPad mini da dispositivo di nicchia a vera alternativa compatta agli iPad Pro, puntando su potenza, qualità visiva e portabilità.

In attesa di conferme ufficiali, l’iPad mini 8 si profila come uno dei prodotti Apple più interessanti del 2026, capace di unire dimensioni ridotte e ambizioni da top di gamma, una combinazione che potrebbe conquistare sia gli utenti storici della linea mini sia chi cerca un tablet potente ma facile da portare ovunque.

