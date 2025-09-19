iPhone 17 - Borsainside.com

La nuova gamma di iPhone 17 ha acceso un acceso dibattito negli ultimi giorni, non solo per il design e le prestazioni, ma soprattutto per l’autonomia offerta dai diversi modelli. In un’epoca in cui lo smartphone è diventato indispensabile per lavoro, studio e comunicazione quotidiana, la durata della batteria rappresenta uno dei criteri principali nella scelta di un dispositivo. In particolare, il confronto tra iPhone 17 Pro Max e iPhone Air è diventato uno degli argomenti più discussi.

Un design sottile che penalizza l’iPhone Air

L’iPhone Air è stato progettato per essere ultra-sottile e leggerissimo, ma questa scelta stilistica comporta inevitabilmente una riduzione della capienza della batteria. Al contrario, l’iPhone 17 Pro Max, grazie alle dimensioni maggiori, ospita una batteria più ampia e garantisce un’autonomia decisamente superiore.

Secondo un test condotto da Tom’s Guide, che ha sottoposto tutti i modelli a una prova di navigazione web in 5G continua con luminosità a 150 nits, i risultati sono stati i seguenti:

iPhone 17 Air : 12 ore e 2 minuti

: 12 ore e 2 minuti iPhone 17 : 12 ore e 47 minuti

: 12 ore e 47 minuti iPhone 17 Pro : 15 ore e 32 minuti

: 15 ore e 32 minuti iPhone 17 Pro Max: 17 ore e 54 minuti

Il distacco è evidente: il Pro Max resiste circa una volta e mezza più a lungo rispetto all’Air, con un vantaggio del 48% in termini di autonomia.

Le stime ufficiali Apple confermano i test

Anche i dati dichiarati da Apple per la riproduzione video offline rispecchiano questa tendenza:

iPhone 17 Air : 27 ore

: 27 ore iPhone 17 : 30 ore

: 30 ore iPhone 17 Pro : 33 ore

: 33 ore iPhone 17 Pro Max: 39 ore

Il quadro è chiaro: chi cerca la massima autonomia non può che orientarsi sul Pro Max, che resta il punto di riferimento assoluto nella gamma.

Quale modello scegliere?

La scelta dipende principalmente dalle abitudini d’uso:

L’ iPhone Air è perfetto per chi predilige leggerezza, portabilità e un design sottile, con un’autonomia comunque sufficiente a coprire una giornata con utilizzo standard.

è perfetto per chi predilige leggerezza, portabilità e un design sottile, con un’autonomia comunque sufficiente a coprire una giornata con utilizzo standard. Il Pro Max, invece, è ideale per chi trascorre molte ore fuori casa, gioca spesso, guarda contenuti in streaming o ha bisogno della massima affidabilità energetica.

Per chi desidera comunque godersi il formato compatto dell’Air, una soluzione pratica è l’acquisto di una batteria esterna compatibile con MagSafe, che può garantire quel surplus di energia necessario nelle giornate più intense.

Apple ha voluto offrire un ventaglio di scelte ben calibrato: da un lato un modello super sottile e maneggevole, dall’altro un “gigante” con autonomia record. Sta agli utenti capire quale dei due aspetti, portabilità o durata, rappresenta la priorità assoluta.

