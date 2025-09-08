iPhone 17 - Borsainside.com

Manca ormai pochissimo all’attesissimo keynote “Awe Dropping” di Apple, previsto tra meno di due giorni, e come da tradizione le indiscrezioni non accennano a fermarsi. Negli ultimi mesi abbiamo visto trapelare singoli componenti dei prossimi iPhone 17, come scocche fresate, cavi flessibili, moduli fotografici, cover batteria e modelli dimostrativi, ma mai un’unità fisica completa. Questo dimostra quanto Apple sia stata attenta nel proteggere i suoi prototipi. Tuttavia, qualche eccezione c’è stata: alcune settimane fa sono stati avvistati dei prototipi di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max in fase di test su strada. Ora, un noto insider ha pubblicato le prime immagini dei campioni ingegneristici del modello di punta, svelandone alcuni dettagli interessanti.

Prime immagini dell’iPhone 17 Pro Max in due nuove colorazioni

Le foto provengono da PhoneArt, conosciuto in passato come Ice Universe su X. L’insider ha condiviso due scatti che mostrano quello che dovrebbe essere un campione ingegneristico di iPhone 17 Pro Max. Le immagini, caricate sui social, sono molto ravvicinate e di qualità non elevatissima, ma lasciano intravedere il gruppo fotocamere posteriore e il rialzo che ospita i sensori, esclusivo dei modelli Pro. Le due unità mostrate sembrano avere due finiture differenti: arancione e scuro.

La scelta di non rivelare l’intero dispositivo potrebbe essere legata alla volontà di proteggere la fonte: mostrare il telefono intero, infatti, avrebbe potuto svelare dettagli ambientali riconducibili alla persona che ha fornito le immagini.

Possibili novità per il design e il comparto fotografico

Dalle foto emerge che Apple potrebbe aver rivisto il design del blocco fotocamere, suggerendo anche miglioramenti importanti al comparto fotografico. Non ci sono, invece, conferme sul presunto passaggio da titanio ad alluminio: per saperlo bisognerà attendere l’evento ufficiale.

Oltre ai miglioramenti hardware, sembra che Apple voglia spingere di più sulle colorazioni. Proporre nuove finiture vivaci, come l’arancione, potrebbe essere parte di una strategia per invogliare gli utenti ad aggiornare il proprio dispositivo, differenziandosi dalle tinte più sobrie viste negli anni precedenti.

Attesa per il keynote e possibili sorprese

A meno di 48 ore dall’evento, è probabile che Apple stia monitorando attentamente eventuali fughe di informazioni. Secondo diverse fonti, chi dovesse essere sorpreso a diffondere immagini non autorizzate rischierebbe conseguenze immediate, incluso il licenziamento.

Il keynote di presentazione dei nuovi iPhone 17 si preannuncia quindi ricco di novità: oltre al design aggiornato, ci si aspettano importanti upgrade per le fotocamere, nuove funzionalità esclusive per i modelli Pro e possibili sorprese sul fronte hardware.

Se nei prossimi giorni emergeranno altre immagini o dettagli, le indiscrezioni potrebbero fornire nuovi indizi sulle scelte di Apple per questa generazione. Per ora non resta che attendere il grande evento per scoprire tutte le novità ufficiali.

