Apple continua a far parlare di sé con la nuova serie iPhone 17, che ha già registrato numeri record nelle vendite del primo weekend. Tuttavia, accanto all’entusiasmo per le novità introdotte, emergono anche alcune criticità. Sempre più utenti stanno infatti segnalando fastidiosi problemi legati alla connessione Wi-Fi, che in alcuni casi si estendono anche a Bluetooth e CarPlay wireless.

Le segnalazioni parlano di sconnessioni improvvise che si verificano soprattutto al momento dello sblocco del dispositivo, con brevi cicli di disconnessione e riconnessione che rendono l’esperienza d’uso frustrante. I modelli interessati sembrano essere tutti: iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max e iPhone Air.

Molti utenti hanno riportato i disagi su forum come Reddit e sulla pagina di supporto Apple, cercando soluzioni temporanee. Alcuni hanno notato che il problema è più frequente quando si utilizza un Apple Watch sbloccato: in questi casi, bloccare l’orologio o disattivarne il Bluetooth riduce gli inconvenienti.

Da cosa dipende il problema?

Quest’anno Apple ha introdotto il nuovo chip N1, sviluppato internamente e compatibile con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, sostituendo i chip Broadcom utilizzati in passato. Secondo molti esperti, non si tratterebbe di un difetto hardware ma piuttosto di una questione legata al software iOS 26 o a interazioni con il firmware. Le prime prove con la beta di iOS 26.1 mostrano infatti un miglioramento della stabilità della connessione.

Possibili soluzioni temporanee

In attesa di un fix ufficiale da parte di Apple, ecco alcuni rimedi che diversi utenti hanno trovato utili:

Aggiornare a iOS 26.1 beta : chi è disposto a provare la versione beta ha notato miglioramenti nella stabilità del Wi-Fi.

: chi è disposto a provare la versione beta ha notato miglioramenti nella stabilità del Wi-Fi. Bloccare l’Apple Watch : riduce i disservizi quando collegato all’iPhone.

: riduce i disservizi quando collegato all’iPhone. Modificare le impostazioni Wi-Fi : disabilitare il MLO (Multi-Link Operation) o separare le bande Wi-Fi in SSID diversi ha aiutato alcuni utenti.

: disabilitare il o separare le bande Wi-Fi in SSID diversi ha aiutato alcuni utenti. Usare CarPlay cablato: collegare l’iPhone con un cavo USB elimina i problemi legati al CarPlay wireless.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Non è la prima volta che una nuova generazione di iPhone presenta inconvenienti iniziali. In passato, Apple ha quasi sempre risolto problemi simili con aggiornamenti software rilasciati nelle settimane successive. Per questo motivo, è probabile che la situazione venga risolta presto con un update ufficiale.

Chi ha riscontrato cadute di connessione Wi-Fi su iPhone 17 non è dunque solo: il problema è diffuso e già sotto osservazione. Nel frattempo, seguire i workaround condivisi dalla community può aiutare a ridurre i disagi in attesa della soluzione definitiva di Apple.

