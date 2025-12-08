iPhone senza camera - Borsainside.com

Il tradizionale lancio autunnale dei quattro iPhone top di gamma potrebbe subire una trasformazione: secondo nuovi rumor, Apple starebbe valutando di ridurre la gamma a tre modelli, mentre sperimenta un ripensamento completo della strategia, inclusa l’introduzione di un iPhone Fold e un restyling radicale dell’iPhone 18.

Face ID invisibile e un nuovo frontale a foro singolo

Una delle modifiche estetiche più discusse riguarda il Face ID integrato sotto il display, con tutti i componenti del sistema TrueDepth nascosti dietro il pannello OLED. Se i test avranno successo, i modelli premium del 2026 potrebbero adottare un design con un solo foro per la fotocamera frontale, eliminando dinamicamente la necessità dell’attuale isola interattiva.

Il test hardware prevederebbe micro-vetri trasparenti

Secondo l’insider Smart Pikachu su Weibo, i prototipi dell’iPhone 18 includono componenti che suggeriscono una tecnica di splicing con micro-vetro trasparente, utile a consentire il passaggio della luce verso i sensori. In passato alcuni produttori Android hanno tentato soluzioni simili per nascondere le fotocamere, ma con risultati qualitativi spesso deludenti a causa dell’interferenza del display.

La sfida per Apple sarà dunque duplice: mantenere la qualità fotografica e allo stesso tempo preservare l’affidabilità del Face ID, un sistema basato su riconoscimento tridimensionale che mal tollera filtrazioni o distorsioni.

Uno step verso il “vero full screen” che Apple punta a realizzare

I rumor non spiegano nel dettaglio come Apple intenda superare le difficoltà tecniche, ma il progetto si inserirebbe in un obiettivo più ampio: arrivare a un iPhone completamente privo di fori o notch, con bordi ultra sottili e sensori invisibili.

Secondo alcune previsioni, questo modello celebrazione potrebbe arrivare nel 2027, con Apple intenzionata a chiamarlo iPhone 20 anziché iPhone 19, per sottolineare il ventesimo anniversario dell’iPhone.

Se queste indiscrezioni si concretizzeranno, l’iPhone 18 rappresenterà un importante passo intermedio verso il futuro del design Apple, un percorso che promette schermi puliti, tecnologia nascosta e un nuovo modo di pensare l’interazione visiva con lo smartphone.

