Apple sembra già avere in cantiere la prossima rivoluzione estetica per il suo top di gamma. Dopo aver introdotto le tonalità Cosmic Orange, Deep Blue e Silver con l’iPhone 17 Pro, Cupertino sta testando nuove colorazioni destinate a caratterizzare l’iPhone 18 Pro, previsto per l’autunno 2026. Le indiscrezioni più insistenti parlano di tre varianti in fase di valutazione: marrone, viola e bordeaux. L’azienda, secondo le fonti, sceglierà una di queste nuance come protagonista della prossima generazione.

Il rumor arriva dall’account Weibo Setsuna Digital, noto per alcune previsioni corrette in passato, come la finitura gialla di iPhone 14 Pro e il cinturino in titanio della Apple Watch Ultra 2. Tuttavia, lo storico del leaker non è impeccabile e, come sempre per le anticipazioni Apple, è bene mantenere cautela. Interessante un altro dettaglio emerso: la gamma non dovrebbe includere il nero, una scelta che potrebbe sorprendere dato il suo ruolo classico nella lineup.

Tra le ipotesi, il bordeaux sembra la più orientata al mondo luxury, in linea con le recenti scelte cromatiche più mature e sofisticate di Apple. Il viola, già visto su iPhone 14 Pro, potrebbe tornare in una versione più profonda, mentre il marrone rappresenterebbe una novità assoluta, mai vista su un iPhone di fascia alta e capace di evocare materiali premium come pelle e titanio scuro. Una scelta insolita ma potenzialmente distintiva.

Le anticipazioni sulle colorazioni si inseriscono in un quadro più ampio: il 2026 sarà un anno particolarmente ricco per Apple, con il lancio di circa 15 nuovi prodotti. Oltre alla famiglia iPhone 18 e al primo iPhone pieghevole, dovrebbero arrivare nuovi iPad, Mac con chip M5 e M6, un display smart domestico, una Siri riprogettata nell’ecosistema Apple Intelligence e persino occhiali smart alimentati dall’IA. Un’agenda che segnala un’accelerazione importante nell’integrazione tra dispositivi, automazione e intelligenza artificiale.

La scelta della nuova colorazione per iPhone 18 Pro, per quanto possa sembrare un dettaglio estetico, rientra perfettamente nella strategia Apple: differenziare ogni generazione anche tramite segni visivi iconici, rafforzando la percezione di esclusività e innovazione continua. Se le voci dovessero confermarsi, prepariamoci a un iPhone che punta su eleganza calda e sofisticata, lasciandosi alle spalle il nero per sperimentare nuove sfumature di lusso.

