Con il 2026 sempre più vicino, le indiscrezioni sui prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max stanno entrando in una fase di forte accelerazione, dando vita a un classico scontro tra anticipazioni contrastanti e smentite indirette.

Se nelle scorse settimane alcune voci parlavano di un cambiamento estetico marcato, in vista del grande rinnovamento previsto con iPhone 20 nel 2027, nuovi rumor suggeriscono invece una strategia molto più prudente. Secondo le informazioni più recenti, Apple avrebbe deciso di non stravolgere il design della linea Pro nel 2026, mantenendo un aspetto molto simile a quello degli attuali modelli della generazione iPhone 17.

Design: poche differenze rispetto a iPhone 17 Pro

Un post pubblicato su Weibo dal leaker noto come Fixed Focus Digital indica che la serie iPhone 18 sarebbe già in fase di test sulle linee di produzione, con l’obiettivo di avviare la produzione prima del Capodanno cinese. In particolare, viene sottolineato come le modifiche estetiche dell’iPhone 18 Pro siano minime, smentendo le precedenti voci che parlavano dell’eliminazione della Dynamic Island a favore di una semplice fotocamera frontale con foro.

Sempre secondo la stessa fonte, la produzione di prova dei modelli Pro dovrebbe iniziare dopo il Capodanno cinese, verso la fine di febbraio 2026, suggerendo che Apple stia seguendo una roadmap industriale molto simile a quella degli anni precedenti.

Tempistiche di lancio: Apple cambia ritmo

Le informazioni attuali indicano che Apple potrebbe adottare un calendario di lancio più frammentato:

i iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme al possibile iPhone Fold, sarebbero previsti per l’autunno 2026, mentre i modelli iPhone 18 base, iPhone Air 2 e iPhone 18e potrebbero arrivare solo nella primavera del 2027.

Fine della Dynamic Island? Per ora no

Uno degli aspetti più discussi riguarda il futuro della Dynamic Island. Le nuove indiscrezioni ridimensionano le aspettative: Apple non sarebbe ancora pronta ad abbandonarla nel 2026, contrariamente a quanto riportato in precedenza. Il passaggio a una soluzione con foro singolo per la fotocamera frontale potrebbe quindi essere rimandato alle generazioni successive.

Va ricordato che Fixed Focus Digital ha uno storico discreto ma non impeccabile. In passato, ad esempio, aveva anticipato un display a 120 Hz per iPhone 17 Pro privo di ProMotion, informazione poi rivelatasi errata. Questo invita a prendere le nuove indiscrezioni con la dovuta cautela.

Specifiche tecniche attese per iPhone 18 Pro

Mettendo insieme i vari rumor emersi finora, il quadro tecnico della prossima generazione Pro appare comunque molto ambizioso:

iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero mantenere display da 6,3 e 6,9 pollici , allineati a quelli della generazione precedente. È attesa l’introduzione di una camera di vapore in acciaio inox per migliorare la gestione termica.

, allineati a quelli della generazione precedente. È attesa l’introduzione di una per migliorare la gestione termica. Apple potrebbe inoltre semplificare il pulsante Camera Control , eliminando lo strato capacitivo e mantenendo solo il rilevamento della pressione.

, eliminando lo strato capacitivo e mantenendo solo il rilevamento della pressione. Sul fronte fotografico si parla di un sensore d’immagine a tre strati con apertura variabile , mentre per i colori Apple starebbe testando nuove finiture, con marrone, viola o bordeaux come possibili novità.

con , mentre per i colori Apple starebbe testando nuove finiture, con come possibili novità. Il cuore del sistema sarà probabilmente il nuovo A20 Pro , realizzato con processo produttivo TSMC a 2 nanometri e packaging CoWoS , progettato per una maggiore integrazione tra CPU, memoria unificata e Neural Engine.

, realizzato con processo produttivo e packaging , progettato per una maggiore integrazione tra CPU, memoria unificata e Neural Engine. Sono inoltre attesi il modem proprietario C2 di Apple e, per il modello base di iPhone 18, un possibile salto a 12 GB di RAM.

Una generazione di transizione

Nel complesso, i rumor dipingono gli iPhone 18 Pro come modelli di transizione, più orientati al perfezionamento interno che a una rivoluzione estetica. Apple sembrerebbe intenzionata a rimandare il vero cambio di design alla generazione successiva, concentrandosi nel frattempo su prestazioni, efficienza energetica e fotografia, preparando il terreno per un rinnovamento più profondo negli anni successivi.

