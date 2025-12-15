iPhone - BorsaInside.com

Apple si prepara a celebrare i 20 anni dal lancio del primo iPhone, avvenuto nel 2007, con un modello speciale che segnerà un netto distacco dal passato. Secondo un ricercatore senior di Omdia, l’azienda di Cupertino sarebbe intenzionata a saltare la denominazione iPhone 19, passando direttamente a iPhone 20. Il nome, però, non sarebbe l’unica novità prevista per il dispositivo atteso nel terzo trimestre del 2027.

Le indiscrezioni parlano infatti di un iPhone dal design completamente “all screen”, privo di qualsiasi foro o interruzione visibile sul pannello frontale. L’ultimo aggiornamento aggiunge un ulteriore dettaglio tecnico: Apple starebbe valutando un display con curvatura su tutti e quattro i lati, una soluzione estremamente complessa dal punto di vista produttivo, tanto da richiedere investimenti significativi da parte dei fornitori.

Già nel 2023 Apple avrebbe chiesto a Samsung e LG lo sviluppo di un pannello realmente a tutto schermo. Un obiettivo che non si limita a eliminare le cornici, ma che implica una revisione completa dei processi produttivi. Secondo quanto riportato da Dealsite, il pannello dell’iPhone 20 dovrebbe presentare una curvatura continua su tutti gli angoli, ottenuta piegando il circuito del display nell’area delle cornici.

Per rendere possibile questa soluzione, anche lo strato di Thin Film Encapsulation, fondamentale per proteggere l’OLED dall’umidità, dovrà essere reso più sottile. Inoltre, il concetto di display totalmente privo di interruzioni sarà realizzabile solo quando fotocamera frontale, sensori TrueDepth e componenti per il riconoscimento facciale verranno completamente integrati sotto il pannello.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che iPhone 18 e iPhone Fold siano già in fase di test con Face ID sotto il display, il che lascia intendere che Apple potrebbe procedere per gradi. In una prima fase, l’azienda potrebbe adottare un semplice foro per la fotocamera anteriore, come passo intermedio verso un vero iPhone senza bordi.

Sul fronte industriale, LG Display starebbe valutando un investimento di circa 400 miliardi di won, pari a quasi 300 milioni di dollari, per adeguare le proprie linee produttive al nuovo design a curvatura completa. Le modifiche richieste sarebbero profonde, tanto che si parla della possibile realizzazione di circa dieci linee dedicate esclusivamente alla produzione dei pannelli destinati ad Apple.

Non sono ancora emersi dettagli concreti sui piani di Samsung, ma considerando che l’azienda fornisce storicamente la maggior parte dei pannelli OLED per iPhone, è probabile che anche il colosso coreano debba affrontare investimenti massicci e nuove strutture produttive per supportare la produzione in larga scala di questi display futuristici destinati all’iPhone 20.

